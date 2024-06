Jęczmień z nowych zbiorów pojawia się w cennikach, ale ceny nie zachwycają: Ceny zbóż 18.06.2024

Powoli rozpoczynają się żniwa, choć na razie dopiero pierwsze jęczmienie ozime idą pod kosę. Z tego względu zboże to pojawia się już nieśmiało w cennikach firm skupowych, ale jego ceny z pewnością nie są zbyt zadowalające. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 18.06.2024 r.?

Szybsza niż w roku ubiegłym wegetacja powoduje, że obecnie na południu kraju rozpoczynają się pierwsze zbiory jęczmienia ozimego. Jednakże jeśli pogoda będzie pomyślna, to już w przeciągu tygodnia do dwóch zbiory ruszą w całym kraju. Nieliczne jeszcze firmy skupowe podają już cenniki na nowe zbiory i tak, jak można się było spodziewać, cena jęczmienia nie zachwyca, bo rozpoczyna się od 540 zł/t, a prawdopodobnie z postępem żniw ceny w niektórych rejonach mogą być jeszcze nieco niższe.

Dodatkowo początek tygodnia przynosi również spadek cen większości zbóż ze starych zbiorów, które szczególnie mocno są widoczne w przypadku rzepaku, którego maksymalne ceny spadły nawet o 80 zł na tonie. Nieco lepiej jest tylko w przypadku pszenicy czy pszenżyta i kukurydzy. Przyczynia się do tego z pewnością słabsza sytuacja na światowych rynkach towarowych, ale i tradycyjne już dołowanie cen przed żniwami.

To wszystko powoduje, że na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 1040 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 720 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 810 zł za tonę.

Ceny jęczmienia ze starych zbiorów są w miarę stabilne i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 540 zł/t i maksymalne dochodzą do 820 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 790 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Jednakże w przypadku nowych zbiorów stawki zaczynają się od 540 zł/t, a kończą maksymalnie na 620 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie 720 zł/t.

Spadają również ceny żyta i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 630 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 670 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Spadkom i to dość znacznym nie oparł się także rzepak i obecnie maksymalną stawką jest 1940 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1790 zł/t.

Minimalne spadki notuje też kukurydza i maksymalnie można dostać nie więcej jak 870 zł/t, a minimalnie jest to poziom 690 zł/t. Ceny utrzymał za to owies i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 970 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.