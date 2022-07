Jęczmień w Polsce o wiele tańszy niż w innych krajach Unii Europejskiej

Obecnie ceny jęczmienia paszowego w Polsce zawierają się w przedziale od 1000 do 1240 złotych za tonę, co w przeliczeniu na euro daje od ok. 208 do ok. 258 EUR/t. Stawki te są o wiele niższe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Według danych Komisji Europejskiej na dzień 7 lipca okazuje się, że stawki w Polsce są najniższe, przynajmniej biorąc pod uwagę kraje, dla których Komisja Europejska opublikowała dane.

A wyglądają one następująco: najmniej płacą w Austrii i na Węgrzech, odpowiednio 275 i 288 EUR/t. Dalej są Niemcy i Finlandia z ceną 310 EUR/t. We Włoszech i w Rumunii płacą po 326 EUR/t. Najwyższe stawki obowiązują w Hiszpanii i w Irlandii, gdzie płacą odpowiednio po 365 i 370 euro za tonę.

Jak widać polskie stawki na poziomie 208 – 258 EUR/t wypadają na tle stawek w innych krajach UE bardzo blado.