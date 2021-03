Jęczmień jary: termin siewu, uprawa, nawożenie

Producenci, którzy zastanawiają się jaki jęczmień wybrać: jary czy ozimy, częściej stawiają na ten pierwszy. W Polsce formę jarą uprawia się rokrocznie na powierzchni około 760 tysięcy hektarów, co klasyfikuje tę gatunek w czołówce zbóż. Jednocześnie jest to druga najczęściej wybierana przez producentów uprawa jara; pierwsze miejsce zajmuje kukurydza.

Zbiory jęczmienia jarego w Polsce zależą w głównej mierze od suszy czerwcowej. Zastanawiacie się jak może plonować jęczmień jary? Według danych z tabeli poniżej możemy osiągać zbiór powyżej 7 t/ha, pomimo że jęczmień jary jest tylko dwurzędowy.

Największy problem stanowi różnica plonu jaką możemy zebrać w stosunku do średniej krajowej tzw. luka hodowlana. Aby ją zmniejszyć i zwiększyć produkcję w swoim gospodarstwie postanowiliśmy przybliżyć uprawę jęczmienia jarego w kilku najważniejszych punktach.

Rodzaj stanowiska

Gatunek ten powinniśmy wysiewać na glebach kompleksu pszennego: bardzo dobrego i dobrego. Przy czym pod jęczmień browarny wybierajmy stanowiska jeszcze bardziej żyzne. Co należy zrobić jeśli mamy piaszczyste gleby? Należy się bliżej przyjrzeć odmianom na rynku. Wybrać taki jęczmień jary, który lepiej poradzi sobie na słabych stanowiskach. Tutaj należałoby dodatkowo wybrać odpowiednią roślinę poprzedzającą uprawę. Idealnym przedplonem dla jęczmienia browarnego jest ziemniak i burak, natomiast dla odmian pastewnych możemy dodać jeszcze rzepak i rośliny strączkowe. Należy generalnie unikać ze względu na choroby przedplonów zbożowych, wyjątek stanowi owies.

Odczyn gleby

Jednym z głównych celów przy uprawie jęczmienia jarego to uzyskanie odpowiedniego pH gleby. Jest to zboże, które bardzo negatywnie reaguje na nieodpowiedni odczyn gleby. Na glebach ciężkich optymalne pH powinno wynosić 6,5, a na lekkich 5,5.

Nawożenie P, K, N

Dawki fosforu jakie powinniśmy zastosować pod jęczmień jary wynoszą od 55 do 70 kg P2O5 /ha, natomiast dawki potasu od 65 do 85 kg K2O/ha. Wszystko zależy od zasobności gleby w makroelementy i jaki jest przewidywany plon ziarna.

Nawożenie azotem powinno być wykonane w dwóch dawkach:

– 60% całkowitej dawki należy stosować przedsiewnie;

– 40% całkowitej dawki należy podać w końcu fazy krzewienia lub początku strzelania w źdźbło.

Jest to bardzo ważne gdyż azot oprócz wpływu na rozwój i plon, oddziałuje także na parametry jakościowe ziarna. Optymalna dawka jest uzależniona od stanowiska, przedplonu i przewidywanego plonu i powinna wynosić od 30-45 kg N/ha. Podczas nawożenia jęczmienia browarnego ilość azotu należy zmniejszyć i podać większą część dawki przedsiewnie.

Siew

Do siewu należy wybierać materiał kwalifikowany, które charakteryzuje się następującymi cechami:

Odpowiednią zdolnością kiełkowania – brak uszkodzonych nasion

Dużą czystością nasion – brak niechcianych gatunków takich jak chwasty

Nasiona są odpowiednio pokryte zaprawami nasiennymi

Brak szkodników i chorób od nasiennych

Nasiona będą jednolitej wielkości co umożliwia wyrównane wschody

Termin siewu

Zastanawiacie się kiedy siać jęczmień jary? Dużo zależy od warunków klimatyczno- glebowych i momentu odejścia zimy. Optymalnym terminem siewu dla jęczmienia jarego jest data od 20 marca do 10 kwietnia. Dużo korzyści daje wcześniejszy wysiew ze względu na dłuższy okres wegetacji odmiany oraz możliwość lepszego wykorzystania warunków wodnych. Należy też pamiętać, że jęczmień jest odmianą ciepłolubną, dlatego trzeba uważnie obserwować pogodę. Do tej pory nie wyhodowano jęczmienia typu przewódkowego jak to ma miejsce w przypadku pszenicy. Przy opóźnionym terminie siewu należy zwiększyć normę wysiewu o około 15%.

Gęstość siewu

Jęczmień jary buduje plon poprzez dużą ilość kłosów. Nie należy jednak przesadzać ze zbyt gęstym wysiewem, gdyż może to spowodować nadmierne wyleganie łanu, zmniejszenie masy tysiąca ziaren, ilości nasion w kłosie lub presję chorób. Na glebach lżejszych wysiew powinien być gęstszy niż na stanowiskach mocniejszych. Przeciętna norma wysiewu wynosi 280-320 ziarniaków/m2 czyli około 140-160 kg/ha.

Zbiór i przechowywanie

Jęczmień jary zbiera się przeważnie w 3 dekadzie lipca. Ziarno powinno mieć wilgotność około 14%. Przy niższym poziomie nasiona mogą ulec uszkodzeniu podczas zbioru. Natomiast ziarna z opóźnionych zbiorów przy wyższej zawartości wody mogą być porażone przez choroby grzybowe.

Wilgotność podczas przechowywania powinna być poniżej 14%, optymalnym poziomem jest 11-12% co pozwala na długie i bezpieczne magazynowanie ziarna.