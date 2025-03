Jęczmień jary. Termin i norma wysiewu

Rozpoczęcie wysiewu jęczmienia jarego przypada w naszym kraju na połowę marca i trwa zazwyczaj do końca pierwszej dekady kwietnia. Jakie są zalecenia terminu dla poszczególnych regionów i jaka norma wysiewu obowiązuje w przypadku tego gatunku zboża?

Kiedy siać jęczmień jary?

Jęczmień jary w środkowo-zachodniej części kraju siejemy od połowy do końca marca, w centrum w II dekadzie marca, zaś na północy i północnym-wschodzie oraz we wschodniej części kraju na początku kwietnia (zazwyczaj do 10.). Nie jest to jednak regułą; warto obserwować pogodę i przy sprzyjających warunkach (wyższych temperaturach) zasiać wcześniej, aby wykorzystać zasoby wody w glebie. Opóźniony siew będzie skutkował większą zniżką plonu w przypadku lżejszych gleb.

Jęczmień jary. Jaka norma wysiewu na hektar?

Norma wysiewu jęczmienia jarego zawiera się w przedziale od ok. 120 do ok. 140 kg/ha i zależy od jakości gleb, na których będzie wysiewany. Najniższe normy obowiązują dla najmocniejszych gleb, zaś najwyższe dla najsłabszych. Przy opóźnionym siewie zalecane jest zwiększenie normy o 10-15%.