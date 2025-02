Jęczmień browarny RGT Planet: lider w Europie i na świecie

Kluczem do produkcji doskonałego piwa jest użycie wysokiej jakości jęczmienia.

Uprawa jęczmienia browarnego w Polsce?

Polska plasuje się w czołówce producentów piwa w Unii Europejskiej. Kluczem do produkcji doskonałego piwa jest użycie wysokiej jakości jęczmienia, który nie tylko odpowiada standardom browarniczym, ale jest również preferowany przez rolników ze względu na swoje doskonałe parametry uprawowe. Jedną z takich odmian jest RGT Planet, która zdobyła uznanie wśród producentów piwa i rolników.

RGT Planet – lider w Europie i numer 1 w Polsce

RGT Planet to jedna z najpopularniejszych odmian jęczmienia browarnego w Europie. Odmiana ta charakteryzuje się wysokimi i stabilnymi plonami, co potwierdziły badania przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Polsce w ostatnich latach. Jest dzisiaj odmianą wzorcową wśród odmian browarnych w oficjalnych doświadczeniach prowadzonych przez COBORU. Dzięki swojej wysokiej jakości ziarna, którego masa tysiąca ziaren (MTZ) osiąga do 50g często 50g i więcej oraz bardzo dobrej zdrowotności jęczmień browarny RGT Planet jest pierwszym wyborem wśród gospodarstw decydujących się na ten kierunek uprawy.

Globalna adaptacja i popularność

RGT Planet to obecnie największa jedna z najpopularniejszych odmian browarnych na świecie, łącząca rolnictwo z przemysłem browarniczym. Dzięki wyjątkowej zdolności adaptacji do różnych warunków uprawy jest łatwa w pielęgnacji i osiąga wymagane parametry browarne. Popularność jęczmienia RGT Planet idzie w parze z wykorzystaniem surowca przez przemysł przetwórczy. Jest szeroko akceptowana przez najważniejsze słodownie i browary w Polsce oraz uprawiana na całym świecie, m.in. w obu Amerykach, Chinach, Afryce i Nowej Zelandii.

Jęczmień RGT Planet jest to odmiana szeroko rekomendowana do produkcji piwa, która otwiera możliwości sprzedaży do różnych słodowni działających w Polsce. Odmiana jest ceniona zarówno przez rolników, jak i przemysł browarniczy. Rolnicy uzyskują wysokie i stabilne plony, a przemysł otrzymuje równomierny, wysokiej jakości surowiec.

Dlaczego rolnicy wybierają jęczmień browarny RGT Planet i odmiany z hodowli RAGT?

RGT Planet to odmiana wzorcowa , która potwierdziła swoją przydatność do uprawy w licznych badaniach ale przede wszystkim na polach polskich, europejskich oraz światowych rolników. Plonuje bardzo wysoko i stabilnie, niezależnie od warunków uprawy panujących na przestrzeni lat. odmiana RGT Planet – dwurzędowy jęczmień jest łatwy w uprawie i to przedewszystkim doceniają rolnicy. Pewność uzyskania wysokich parametrów jakościowych w skupie jest dodatkowym atutem.

Inną ciekawą odmianą jęczmienia z porfolio hodowli RAGT jest jęczmień RGT Asteroid. RGT Asteroid jest idealny do produkcji słodu. Cechuje się niską zawartości białka co jest poszuiwanym parametrem istotnym w produkcji piwa. RGT Asteroid dodatkowo posiada rekomendację do produkcji whisky.

Zasiewy jęczmienia browarnego RGT Planet także jesienią?

Ostatnie lata pokazują, że coraz więcej gospodarstw decyduje się na wysiew jęczmienia RGT Planet także jesienią. Wyniki z jesiennych zasiewów są imponujące bardzo ciekawe i coraz więcej producentów decyduje się na takie rozwiązanie.

