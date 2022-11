JCB: Premiera za premierą

Jesień tego roku w JCB obfituje w premiery maszyn. Anglicy za sprawą firmy Agrihandler coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na polskim rynku maszyn dla rolnictwa. I nic w tym dziwnego, bo oferta maszyn w sektorze rolniczym mocno się rozrasta.

O tym, że JCB od lat mocno stawia na rolnictwo, możemy się przekonać w czasie każdej dużej wystawy rolniczej organizowanej w naszym kraju. Charakterystyczne i rozpoznawalne maszyny od dawna budzą zainteresowanie nie tylko budowlańców, ale także rolników.

I to właśnie dla nich JCB przeznacza całą gamę swoich produktów, które są przystosowane do jak najlepszej pracy w gospodarstwach.

Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się kilku maszynom prezentowanym na JCB Dealer Tour 2022. Ta nowa gama maszyn to nie tylko nowe możliwości w dziedzinie samej pracy i osiągów, ale także ogromny nacisk producenta na komfort pracy samą maszyną.

JCB 542-70 AgriPro – szybki załadunek i szybki transport

– Prezentując ładowarkę 542-70 AgriPro przeznaczoną dla rolnictwa, wyznaczyliśmy nowy standard wydajności zarówno przeładunkowych, jak i w transporcie. Maszyna ma przeprojektowany układ napędowy, zmodyfikowany układ hamulcowy i dzięki przekładni Dualtech VT przeznaczona jest do jazdy z wyższą prędkością – mówi Piotr Michalczak z JCB.

– Właśnie dzięki wzmocnionemu układowi hamulcowemu ładowarka umożliwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się po drogach publicznych. Dzięki temu możemy ładowarkę wykorzystywać jako sprawny i szybki środek transportu, bo prędkość, z jaką może się poruszać, to nawet 50 km/h – dodaje.

Fastrac iCON – jeszcze lepszy komfort pracy

– Ciągniki Fastrac na polskim rynku znane są już od wielu lat i są to najbardziej wszechstronne ciągniki do prac polowych oraz do transportu. – opowiada Piotr Michalczak. – W tym roku zaprezentowaliśmy zupełnie nowe modele naszych ciągników – serię Icon. Ciągniki są wyposażone w przeprojektowane układy sterowania oraz główny monitor, za pomocą którego sterujemy wszystkimi funkcjami ciągnika. Poprzez ten monitor możemy sterować fabrycznym układem nawigacji, jak również maszyną zagregowaną z tyłu poprzez złącze IsoBus.

– Dodatkowo zmodyfikowany układ sterowania silnikiem oraz przekładnią umożliwia nam jeszcze lepsze dostosowanie maszyny do warunków pracy, co znakomicie wpływa na wydajność i na obniżenie zużycia paliwa – mówi nam Michalczak i dodaje: Możemy również wprowadzać indywidualne profile dla każdego z operatorów, a każda z osób, która będzie obsługiwała ciągnik, może szybko dopasować maszynę do siebie albo wykonywanych przez ciągnik zadań. Czyli po prostu szybko przełączyć Fastraca na konfigurację polową dopasowaną osobno do poszczególnych maszyn albo konfigurację transportową dla jeszcze lepszej wydajności na drodze.

Ładowarka elektryczna – cicha rewolucja JCB

– Ładowarka elektryczna model 525-60, czyli dwie i pół tony udźwigu, 6 metrów zasięgu – przedstawia kolejną ładowarkę Andrzej Kamiński, kierownik ds. sieci dealerskiej JCB. – Maszyna idealnie nadaje się do pracy w przetwórstwie warzywniczym, magazynach, a także w hodowli przy zwierzętach. Jest bezemisyjna i charakteryzuje ją niezwykle cicha praca, czyli nie mamy problemu z sąsiedztwem w pracach nocnych. Ważne jest, że nasza elektryczna ładowarka jest promowana z tytułu wdrażania w gospodarstwie nowoczesnych technologii. Zawsze warto skorzystać z różnych form dopłat czy subwencji z dziedziny ekologii wprowadzanych w gospodarstwie.

Naszą elektryczną ładowarkę możemy doposażyć w stację szybkiego ładowania i już po 100 minutach możemy intensywnie pracować nią przez okres czterech godzin. Kolejnym etapem naszych innowacji będą już niedługo maszyny z napędem wodorowym. W JCB intensywnie pracujemy nad tym rozwiązaniem i myślę, że maszyn z takim napędem możemy się spodziewać na rynku już za jakieś dwa-trzy lata – mówi Andrzej Kamiński.

WLS 457, bo duży może więcej i lepiej

W czasie spotkania JCB Dealer Tour 2022 przyglądamy się potężnej ładowarce WLS 457 wyposażonej w ogromną łyżkę. Jednak jak taką ładowarkę można wykorzystać w rolnictwie? Pytam o to Pawła Taczkowskiego, kierownika ds. produktu JCB.

– W prezentowanej tu WLS 457 mamy najlepszy stosunek mocy do masy spośród wszystkich ładowarek, w tym także konkurencji. Najlepszy, ponieważ w WLS 457 przypada 16,5 konia mechanicznego na jedną tonę, a więc daje nam to możliwość bezproblemowego pryzmowania.Pozwala to uzyskać najlepszy współczynnik ugniatania masy zielonej, a jest to aż 750 kg na centymetr kwadratowy, co daje od 10 do 15 cm gniecionej masy. Dzięki takiemu parametrowi jesteśmy w stanie zminimalizować straty podczas przechowywania samej kiszonki, co wpływa na jakość paszy dla bydła. Widoczna tu łyżka wysokiego wysypu o pojemności 5 m³ została specjalnie stworzona na potrzeby szybkiego załadunku zboża. Maszyna jest wyposażona w szybkozłącze hydrauliczne “Industrial”, co umożliwia podpięcie jej do każdego sprzętu, jaki jest na rynku. W naszej ofercie posiadamy również specjalne widły do trawy i wiele innych akcesoriów do szybkiego montażu – dodaje Paweł Taczkowski.

JCB TM320 – teleskopowa i na przegubie

Teleskopowa ładowarka kołowa TM320 budzi niemałe zainteresowanie od chwili swojego debiutu na polskim rynku. Maszyna z centralnym przegubem jest niezwykle zwrotna przy tak potężnych parametrach. O jej zaletach opowiada Andrzej Kamiński:

– Jest to jedyna ładowarka z tego segmentu z napędem powershift. Mamy tu ładowarkę z ośmiobiegową skrzynią mechaniczną, co sprawia, że to najlepszy uciąg w segmencie maszyn kołowych z wysuwem teleskopowym. Przekłada się to także na najlepszą siłę pchania. Jest to doskonałe rozwiązanie przy hodowli oraz do pracy przy oborniku. Model ten podnosi ładunek na wysokość 5,2 m a jego maksymalny udźwig to 3,2 tony. Dzięki temu bez problemu możemy ładować zarówno wóz paszowy, jak i każdy rozrzutnik.

Coraz więcej klientów wybiera właśnie rozwiązanie ładowarki teleskopowej na przegubie, a nie na ramie ze względu na znakomitą manewrowość. Taka ładowarka jest dużo bardziej zwinna i szybsza w pracy. Ładowarka TM320 posiada silnik 4,8 l i w tej wersji ma 132 KM, co przekłada się na bardzo oszczędne spalanie. Ogromną zaletą tej ładowarki jest doskonała widoczność, obszerna kabina oraz dodatkowy fotel pasażera. Jej uniwersalność podkreśla także możliwość zastosowania wielu narzędzi: widło-krokodyl, widły do palet, łyżki do zboża, łyżko-krokodyl i wiele innych. Co ciekawe, sprzęg do peryferii jest elektro-hydrauliczny, czyli bez wychodzenia z ładowarki możemy zmienić osprzęt. Udźwig ładowarek serii TM to od 1,8 do 4,2 tony, więc sporo – opowiada kierownik sieci dealerskiej Andrzej Kamiński.

JCB dla rolnictwa

Marek Bączyk, biznes dyrektor firmy Agrihandler, dystrybutora maszyn JCB przeznaczonych dla rolnictwa, podsumowuje prezentowane nowości:

– W czasie spotkań u dealerów przedstawiamy nowości maszyn JCB. Mamy tu ciągnik Fastrac iCON serii 4000 oraz ładowarkę Agripro 542-70: najsilniejszą, najszybszą o mocy 175 koni i rozwijającą prędkość 50 km/h. Prezentujemy ładowarkę typu 403, bardzo sprytną i kompaktową, znakomitą do pracy w małych przestrzeniach. Do takich zadań polecamy także elektryczną ładowarkę 525-60E, niezrównaną tam, gdzie napęd elektryczny jest niezbędny. Mamy także maszynę WLS 457 cieszącą się coraz większą popularnością, która wynika z bardzo dużej wydajności. W obecnej sytuacji ładowarka w gospodarstwach rolniczych staje się niezbędnym narzędziem pracy – mówi Marek Bączyk.

Adam Ładowski