JCB Dealer Tour 2022 – dla rolnictwa

Rozwijające się gospodarstwa rolne coraz częściej potrzebują dobrej ładowarki. Kto już z niej korzysta, ten wie, ile jedna taka maszyna może wykonać prac. Dlatego też oferta firmy JCB, potentata w produkcji ładowarek przystosowanych do rolnictwa, ciągle się powiększa.

Maszyny angielskiej marki JCB można spotkać na wszystkich budowach na całym świecie, ale nie tylko tam. Angielska marka od lat produkuje sprzęt przeznaczony dla rolnictwa i jak się okazuje, sprzęt właściwy i ceniony przez użytkowników. Właśnie do nich skierowane są spotkania “JCB Dealer Tour” organizowane przez firmę Agrihandler, które są nie tylko okazją do zapoznania się z szeroką gamą produktów, ale także prezentacji nowości.

Uprawa + transport = Fastrac iCON

JCB już wiele lat temu prezentując pierwszy model Fastraca, pokazał, że rolnictwo potrzebuje niekonwencjonalnych, ale praktycznych rozwiązań. Czas pokazał, że nawet sceptyczni rolnicy szybko przekonali się do pomysłu ciągnika łączącego wiele cech. Maszyny, której nie straszna uprawa roli i transport nawet najcięższych ładunków na dalekie odległości. JCB jakby przewidział dzisiejsze czasy, gdzie dla gospodarstw rolnych liczy się szybka i oszczędna logistyka. I tu Fastrac będzie znakomitym rozwiązaniem.

Najnowsze modele ciągników Fastrac iCON serii 4000 i 8000 niedawno trafiły na polski rynek i jak poprzednie wersje wzbudzają niemałe zainteresowanie. Idealny 50/50 rozkład masy, ogromny uciąg każdej maszyny rolniczej w każdych warunkach, a w dodatku hydrauliczne, samopoziomujące się zawieszenie sprawiające, że ciągnik niemal płynie nawet po zaoranym polu. Do tego silniki od 170 do 340 KM i przekładnia Vario dające możliwość bezpiecznej jazdy z ładunkiem przy prędkości 70 km/h. Nic więc dziwnego, że to właśnie ten charakterystyczny ciągnik jest w epicentrum zainteresowania rolników w czasie każdego pokazu maszyn firmy Agrihandler.

Jednak JCB to także ładowarki i to one sprawiają, że firma należy do liderów w tej branży. W czasie pokazów JCB Dealer Tour 2022 możemy zobaczyć tylko kilka modeli tych maszyn, bo cała ekspozycja dostępnej gamy zajęłaby zapewne powierzchnię kilku hektarów.

Ładowarka z przyczepą rolniczą – duet doskonały

Do tej pory ładowarki, choć niezwykle uniwersalne, miały zamknięty ekosystem pracy – pracowały wyłącznie w celu, w jakim je stworzono.. Jednak JCB zauważył drzemiący w nich potencjał transportowy i w czasie pokazu mogliśmy zobaczyć premierową maszynę JCB 542/70 AgriPro, do której można podłączyć przyczepę rolniczą.

Ładowarka ta jest wyposażona w zaczep transportowy i zewnętrzne wyjścia hydrauliczne lub zamiennie pneumatyczne oraz oczywiście elektryczne. Wyposażenie to pozwala na podczepienie każdej przyczepy rolniczej z wielotonowym ładunkiem i poruszanie się takiego zestawu po drogach publicznych z prędkością nawet 50 km/h. Maszyna posiada oczywiście homologację zezwalającą na wykorzystywanie jej w celach transportowych.

Tam, gdzie diabeł nie może, jest ładowarka elektryczna JCB

Elektryczna kompaktowa ładowarka teleskopowa JCB 525-60E to kolejny model, z którym można się było zapoznać w czasie JCB Dealer Tour 2022. Model ten jest na polskim rynku od roku, ale już intensywnie go zawojował. Okazuje się, że połączenie niesamowitej zwrotności, przy sporych parametrach ładunkowych, z ciszą w czasie pracy to coraz bardziej pożądane cechy. Zamknięte hale czy magazyny to naturalne środowisko pracy elektrycznej ładowarki JCB.

Duża i zwrotna, bo na przegubie

Choć wydawać by się mogło, że duża teleskopowa ładowarka kołowa nie sprawdzi się w ciasnych obejściach gospodarskich, to jednak przemyślana technika może temu zaprzeczyć, co zobaczyliśmy na pokazie. To, jak model JCB TM320 niemal w miejscu zawraca dzięki łamanej w przegubie konstrukcji, zadziwiło wszystkich gości spotkania w siedzibie dealera firmy Agrihandler. Możliwości tej konstrukcji to nie tylko wydajny 132-konny silnik współpracujący z przekładnią Powershift, ale ponad 5-metrowa wysokość załadunku, a to dobry wynik.

Ładowarka kołowa 403 – małe, a cieszy

Maszyny, jakie możemy zobaczyć w czasie “JCB Dealer Tour 2022”, niewątpliwie robią wrażenie. Tony udźwigu ładowarek wyposażonych w wielkie, ale oszczędne silniki, bijące rekordy prędkości ciągniki Fastrac, to wielki sprzęt dla rolniczych przedsiębiorców. Jednak wśród nich stała mała, kompaktowa ładowarka kołowa JCB403. Taka smart-ładowarka o, jak się okazuje, całkiem sporych możliwościach.

Jednak to nie 25-konny silnik czy pojemność łyżki robiła wrażenie, ale niesamowita gracja, z jaką się poruszała. Przy większych braciach ta ładowarka kołowa wydawała się niemal drobna. Jednak w samej kabinie nie zabraknie miejsca nawet dla wysokiego operatora. Ładowarka ta ma tylko 2,2 m wysokości z kabiną i znakomicie sprawdzi się w ciasnych pomieszczeniach gospodarskich, tunelach, chlewniach czy oborach.

– Czy ładowarka w gospodarstwie rolniczym ma sens? Przecież mam ładowacz w ciągniku? – w pewnej chwili zapytał sceptycznie jeden z rolników uczestniczących w spotkaniu u dealera. Odpowiedział mu siedzący obok uczestnik: – Ja mam tura na ciągniku i ładowarkę. Praca dla obu zawsze jest.

Adam Ładowski