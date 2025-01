JCB 542-100 – 173 konie mechaniczne w ładowarce teleskopowej, która podnosi na 10 metrów

JCB po raz kolejny dosłownie wysoko podnosi poprzeczkę dla swoich ładowarek teleskopowych. Pojawił się właśnie nowy model JCB 542-100 Loadall High Lift, który umożliwia podnoszenie większych ładunków na jeszcze większe wysokości. Jest to możliwe dzięki dzięki zwiększonej mocy silnika i układu hydraulicznego, co ustanawia nowe standardy wydajności w klasie ładowarek teleskopowych.

Dostępna w trzech wersjach ładowarka JCB 542-100 została zaprojektowana zupełnie od nowa. Posiada nową konstrukcję ramy i ramienia, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej zdolności załadunku wynoszącej 4,2 tony i maksymalnej wysokości podnoszenia 9,8 m. Jest to znacznym wzrostem w stosunku do dotychczasowych modeli i to przy zachowaniu niezmienionych wymiarów całkowitych maszyny.

Podwójna przekładnia DualTech VT i mocne silniki w nowym JCB

Wszystkie wersje JCB 542-100 są wyposażone w unikalną podwójną przekładnię hydrostatyczną – Powershif DualTech VT. W początkowym zakresie jazdy przekładnia hydrostatyczna zapewnia precyzyjną kontrolę nad ruchem maszyny. Wraz ze wzrostem prędkości następuje automatyczne przełączenie na przekładnię Powershift z napędem bezpośrednim. Umożliwia to osiągnięcie wyższych prędkości na polu i na drodze oraz maksymalną moc i oszczędność paliwa.

Model Agri Super jest napędzany przez silnik DieselMAX o pojemności 4,8 litra, mocy 130 KM (97 kW) i momencie obrotowym 550 Nm. Model Agri Xtra oferuje moc 150 KM (112 kW) i moment obrotowy 600 Nm oraz wyposażenie dodatkowe, takie jak klimatyzacja, oświetlenie LED i przedni mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Natomiast w wersji Agri PRO o najwyższej specyfikacji, silnik jest znacznie mocniejszy, bo jego moc wynosi 129 kW (173 KM) i 690 KM. Nm.

Ładowarka JCB 542-100 posiada opony o szerokości 500 mm, stały napęd na cztery koła i opcję napędu selektywnego. Nowy model został wprowadzony jako bardziej zaawansowana maszyna premium. Jednak model 536-95 nadal pozostaje w produkcji, oferując opcje transmisji manualnej i różne poziomy wyposażenia, w tym system DualTech VT.

Idealna teleskopówka do ciężkich prac rolniczych

Nowa wersja ładowarki teleskopowej JCB może podnosić ciężary o masie 1,8 tony na maksymalną wysokość 9,8 m, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do układania dużych bel czy pracy w magazynach siana. Modele Agri Xtra i Agri PRO posiadają funkcję Sway Control, która stabilizuje ramię na nierównym terenie.

Dzięki maksymalnej zdolności podnoszenia 4,2 tony na wysokość 5,8 m oraz 3 tony na wysokość 7,8 m, a także kompaktowym wymiarom (rozstaw osi 2,72 m i całkowita długość 5,02 m) nowa ładowarka JCB 542-100 jest wszechstronną maszyną zdolną do pracy na dużych farmach.

Wyróżnia ją też bardzo zaawansowany układ hydrauliczny o dużej wydajności z pompą o zmiennym przepływie 160 l/min i regeneracyjnym układem umożliwiającym szybkie opuszczanie ramienia.

System IntelliWeigh Lite waży i mierzy ładunek

Nową opcją dla ładowarek teleskopowych JCB jest system IntelliWeigh Lite, który umożliwia ważenie ładunków i rejestrację przewożonych materiałów. System ten, łatwy w kalibracji i kompatybilny z maksymalnie pięcioma akcesoriami, zapisuje wagę każdego ładunku i całkowitą liczbę przewożonych ton.

Nowa ładowarka teleskopowa JCB 542-100 jest odpowiedzią angielskiej firmy na zapotrzebowanie rynku. Okazuje się bowiem, że przemieszczanie dużych ładunków na spore wysokości staje się niezbędne także w rolnictwie.