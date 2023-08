Jasne stanowisko koalicji “5”. Dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża tak, import – nie

Dziś w formie online odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji. Na konferencji po spotkaniu minister rolnictwa Robert Telus przedstawił wspólne stanowisko dotyczące importu zbóż z Ukrainy.

Stanowisko to obejmuje 3 najważniejsze punkty. Po pierwsze wymienione kraje solidarnie zgadzają się w sprawie dopłat do tranzytu ukraińskiego zboża

– Pierwszy punkt to to, że popieramy dopłatę do tranzytu. Zaczęła się taka dyskusja w Unii Europejskiej, o tym również mówi komisarz Wojciechowski, że ma być dopłata do tranzytu. Uważamy, że to jest dobry kierunek, jedno z narzędzi, które będzie regulować, albo może tworzyć te narzędzia korytarza solidarnościowego. Dlatego popieramy tą dopłatę. Oczywiście będzie pomysł, żeby to było progresywne – mówił dziś minister rolnictwa.

Drugi punkt to przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy.

– Oczywiście popieramy zakaz wwozu do naszych krajów do końca roku i tutaj to będzie bardzo mocny wniosek – poinformował minister Telus.

Trzeci punkt dotyczy elastyczności listy produktów objętych zakazem importu.

– W tym stanowisku (zgłoszonym do KE, red.) będzie, aby ta lista była elastyczna, żebyśmy mogli do tej listy dopisać lub coś wykreślić z tej listy i to też będzie w naszym w naszym wspólnym stanowisku – stwierdził Telus.