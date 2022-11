Jarosław Kaczyński: Pewne lęki, które istnieją na wsi, są całkowicie nieuzasadnione

Wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany m.in. o sprawy wsi. Przy tej okazji zapowiedział konferencję partii rządzącej poświęconą właśnie sprawom wsi i rolnictwa planowaną na 11 grudnia.

Jedną z poruszonych w Tomaszowie Mazowieckim spraw była kwestia zatrzymania młodych ludzi na wsi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości poprosił, aby zaczekać z tymi sprawami do 11 grudnia, kiedy to odbędzie się ww. konferencja, na której zostaną przedstawione propozycje, nad którymi pracuje m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– I będzie tam nasza pierwsza propozycja, będzie taki sygnał, że pewne lęki, które istnieją na wsi, są całkowicie nieuzasadnione i jednocześnie są różne nowe rzeczy do zaproponowania – stwierdził enigmatycznie Kaczyński.

– PiS oferuje im [młodym ludziom, Red.] możliwość awansu i taki model życia, gdzie przyjemności, które dotarły do Polski masowo w ostatnich dziesięcioleciach, jak na przykład narkotyki, będą miały znacznie mniejsze znaczenie niż w tej chwili. Stwierdził, że nie twierdzi, iż większość młodych ludzi zażywa narkotyki. – Ale to jest dzisiaj problem, to samo dotyczy alkoholu – dodawał.

Kaczyński zapowiedział także wsparcie terenów wiejskich w zakresie rozwoju kultury i sportu, a także organizacji “kierującymi się inspiracjami patriotycznymi i religijnymi”.

