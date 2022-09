Japonia zainteresowana żywnością z Polski. Wysyłamy coraz więcej produktów rolno-spożywczych

Dane dotyczące wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z Japonią potwierdzają, że polska żywność cieszy się coraz większą popularnością wśród wymagających konsumentów japońskich. Polska z roku na rok eksportuje coraz więcej.

W 2020 r. polski eksport rolno-spożywczy do Japonii osiągnął poziom 61,6 mln euro, w 2021 r było to już 95,2 mln euro. Trend wzrostowy utrzymuje się również w 2022 r. W okresie styczeń – czerwiec importerzy japońscy kupili polską żywność za prawie 52 mln euro (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to nieco ponad 38 mln euro). Najważniejszym polskim produktem eksportowym do Japonii jest mrożone mięso wołowe.

Wczoraj w ministerstwie toczyły się rozmowy polsko- japońskie. Istotnym tematem spotkania była m.in współpraca gospodarcza pomiędzy krajami. Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że Polska przykłada szczególną wagę do rozwoju dwustronnych relacji w tej dziedzinie, a polscy przedsiębiorcy wykazują duże zainteresowanie rozwojem kontaktów handlowych z partnerami japońskimi.