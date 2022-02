Jakimi środkami pozbyć się gryzoni z budynków gospodarczych?

Według danych sto szczurów potrafi rocznie zjeść ok. 1 tony paszy. Niestety, szczególnie w okresie zimowym pochodzi ona z zagród, stodół, obór i magazynów zbożowych. Ponadto przenoszą one groźne choroby dla zwierząt i ludzi. Jak się ich pozbyć?

Przede wszystkim należy zapobiegać pladze gryzoni. Najważniejsze jest tutaj zabezpieczenie budynków, chociażby montując w otworach wentylacyjnych czy odpływach stalową siatkę, która będzie odporna na przegryzienie. Nie zawsze jednak daje to pożądane rezultaty. Powszechną metodą deratyzacji jest zwalczanie mechaniczne poprzez stosowanie łapek i chwytaczy. Jeżeli te metody nie dają pożądanego skutku, warto zastanowić się nad chemicznym zwalczaniem gryzoni.

Do najbardziej skutecznych trutek pokarmowych należą redentycydy stworzone na bazie flokumafenu i brodifakumu; są często śmiertelne dla gryzoni, także dla szczurów, już po jednokrotnym spożyciu. Cena preparatów opartych na tych substancjach to zazwyczaj 40-60 zł/kg. Często stosowane są w kostkach z przynęty łączonej parafiną, dzięki czemu są dość odporne na wilgotne warunki, w których często przebywają gryzonie. Nieco tańsze będą preparaty oparte na bromadiolonie i difenakum; kosztują zwykle 15-25 zł/kg, jednak nieco mniejsza jest także ich skuteczność. Za przynętę zazwyczaj służy tu ziarno otoczone trucizną. Coraz mniej popularne są natomiast antykoagulanty pierwszej generacji, tj. warfaryna, wykazujące niższą skuteczność w stosunku do ww. substancji.

Decydując się na deratyzację chemiczną we własnym zakresie, zawsze pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa z racji tego, że mamy do czynienia z substancjami toksycznymi, które mogą zagrozić zarówno nam jak i środowisku. Dlatego koniecznie należy zapoznać się z ulotką produktu i stosować go zgodnie z przeznaczeniem. Alternatywą może być też skorzystanie z profesjonalnej usługi deratyzacji.