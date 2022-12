Jakie zmiany w premii dla młodego rolnika w PROW 2023-2027?

Jednym z działań, które cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem rolników jest premia dla młodych rolników rozpoczynających działalność. W nowym PROW nastąpiło obecnie kilka zmian, które raczej powinny być dla takich beneficjentów korzystne.

Jak wiemy program Młody rolnik jest przeznaczony dla osób rozpoczynających działalność w rolnictwie i ma zapewnić kapitał niezbędny w początkowej fazie prowadzenia działalności rolniczej. Zmianie nie uległy podstawowe kryteria, czyli beneficjentem może być pełnoletnia osoba fizyczna, która nie ukończyła 40 roku życia.

Podobnie nie ulega zmianie kwestia rozpoczęcia działalności rolniczej, która liczy się od momentu przejęcia przynajmniej 1 ha użytków rolnych. Korzystną zmianą jest podniesienie wysokości premii, która ze 150 tys. zł w poprzednim PROW wzrosła do 200 tys. zł, które będą wypłacane w dwóch transzach. Minimum 70 proc. premii musi zostać wydatkowane na urządzenie gospodarstwa, czyli inwestycję w budynki, ziemię lub maszyny. Oczywiście wszystko w oparciu o przedłożony biznesplan.

Ponadto rozpoczęcie działalności rolniczej musi nastąpić nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku i najpóźniej 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, jako kierujący gospodarstwem o powierzchni równej co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej lub o wielkości ekonomicznej co najmniej 15 tys. euro ale nie większej niż 150 tys. euro.

Kryteria wielkości ekonomicznej zostały nieco podniesione w stosunku do 13 tys. euro w poprzednim rozdaniu. Zmieniły się również progi wzrostu wielkości ekonomicznej w stosunku do wartości wyjściowej, które obecnie dla gospodarstwa o wielkości pomiędzy 15 a 25 tys. euro wynosić będą 30 proc., dla 25 – 50 tys. euro to 20 proc., przy gospodarstwie 50 – 100 tys. euro będzie to 15 proc. a przy największym gospodarstwie pomiędzy 100 a 150 tys. ero będzie to 10 proc.

Niewątpliwie korzystną zmianą będzie fakt, że obecnie młody rolnik nie będzie musiał być ubezpieczony w KRUS co najmniej 12 miesięcy przed wypłatą pierwszej raty pomocy. Zamiast tego wprowadzono warunek osiągnięcia co najmniej 60 proc. przychodów z prowadzonej działalności rolniczej, czyli będzie można np. pracować na etacie lub prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą pod warunkiem, że spełnimy kryterium 60 proc. dochodów z gospodarstwa w całych naszych przychodach.

Ponadto ma istnieć możliwość, aby młody rolnik rozpoczął działalność od gospodarstwa o wielkości średniej krajowej lub wojewódzkiej i w wyniku przyznanej premii osiągnął wielkość ekonomiczną gospodarstwa na poziomie co najmniej 19,5 tys. euro., w przypadku gdy gospodarstwo nie spełniało wyjściowego poziomu wielkości ekonomicznej 15 tys. euro.