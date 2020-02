Jakie wyzwania czekają dealerów maszyn rolniczych?

Nowe warunki ekonomiczne, jakość świadczonych usług, wszechstronna oferta, profesjonalne doradztwo – to tylko kilka wyzwań, które w najbliższych miesiącach i latach czekają branżę rolniczą. W jaki sposób się do tych zmian przygotować? Jak skutecznie spełniać oczekiwania klientów? Sprawdźmy to na przykładzie długoletniego dealera marki CLAAS – firmy Świerkot.

Firma Świerkot znajduje się we wsi Studzionka w województwie śląskim. Zajmuje się sprzedażą maszyn nowych i używanych oraz świadczy usługi rolnicze na skalę europejską – od Rumunii, przez Węgry, Słowację, Polskę, po Litwę i Łotwę. Z marką CLAAS firma współpracuje od samego początku, kiedy niemiecki producent wkroczył do Polski, czyli od 2009 r. Świerkot to jeden z pierwszych dealerów w sieci dealerskiej CLAAS. Obecnie firma ze Studzionki zatrudnia około 80 osób i stale się rozwija, aby spełnić wymagania dynamicznie zmieniającej się branży rolniczej. Dealerzy muszą dostosowywać się do coraz większych oczekiwań klientów i postępu technologicznego. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed dealerami?

Nowe warunki ekonomiczne

Jednym z priorytetowych punktów jest dostosowanie się do nowych warunków ekonomicznych, czyli dużego wzrostu kosztów pracy. Stanowią one istotne wyzwanie finansowe dla przedsiębiorców.

– Uważam, że naszym największym zadaniem będzie koncentrowanie się na rozbudowie i obsłudze posprzedażowej. Cały czas dostosowujemy działania w tych aspektach, aby umacniać firmę w zmieniającym się rynku i dostarczać jak najbardziej kompleksową ofertę – mówi Grzegorz Świerkot, właściciel i prezes zarządu firmy Świerkot.

Jakość świadczonych usług

Na pierwszym miejscu należy wskazać doradztwo, i to bardzo szeroko rozumiane – począwszy od sprzedaży nowych maszyn, przez wdrażanie nowych technologii związanych z systemami GPS i z rolnictwem precyzyjnym. – Naszym celem jest bycie jak najbliżej klienta, czyli stworzenie nowych punktów handlowo-serwisowych. W regionie, w którym działamy, mamy do pokonania mniej niż 50 km do większości klientów, co zapewnia szybką reakcję serwisową i bardziej zażyłą codzienną współpracę – przekonuje Grzegorz Świerkot.

Wszechstronna oferta

Stworzenie wszechstronnej oferty, odpowiadającej na oczekiwania klienta, to kolejne ważne wyzwanie w branży. Jak opisuje Grzegorz Świerkot, jego firma zajmuje się sprzedażą maszyn nowych i używanych, części zamiennych oraz serwisem maszyn. Świadczy usługi w zakresie zbioru (zbóż, rzepaku, kukurydzy, słonecznika, soi) oraz siewu (kukurydzy i słonecznika). Ponadto wykonuje usługi sieczkarniami polowymi, prasami silosującymi oraz przyczepami objętościowymi. Trudni się również transportem ponadgabarytowym, w szczególności przewozem maszyn rolniczych. Tak różnorodna oferta wyróżnia zespół charakteryzujący się ogromnym doświadczeniem zdobywanym w wieloletniej obsłudze szerokich flot maszyn usługowych.

Profesjonalne doradztwo

To, czego klient wymaga dzisiaj od dealera, to z pewnością profesjonalne doradztwo. – Przede wszystkim uczulam, żeby rolnicy inwestowali w dopasowane do swoich potrzeb maszyny, które będą mogli efektywnie wykorzystać w gospodarstwach ze względów ekonomicznych, jak i ze względu na maszyny towarzyszące – komentuje Grzegorz Świerkot. – Ważne, aby dopasować się do istniejącego parku maszynowego. Istotne jest, by nie przeinwestować gospodarstw, co niestety się dzieje. Zdarza się, że gospodarstwa inwestują w zbyt duże maszyny, których wydajność zdecydowanie przekracza potrzeby i plany rozwojowe klienta. Tymczasem ekonomika w dzisiejszych czasach jest nieubłagana. Dlatego jako osoba doradzająca w wyborze maszyn zwracam na ten aspekt bardzo dużą uwagę – dodaje.

Doświadczony zespół

Żaden dealer nie przetrwa na rynku, jeżeli nie będzie miał doświadczonej załogi. – Serwisanci są z nami już od ponad 15 lat. Swoje doświadczenie zdobywali jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z CLAAS, dzięki czemu uzyskali praktyczną wiedzę o sprzęcie, który teraz serwisują. Próbujemy też pozyskać nowy „narybek”, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. Większość naszych mechaników jest w przedziale 30–45 lat. Stawiamy jednak na szkolenia młodych uczniów, aby rozwijać ich wiedzę oraz budować niezawodny i skuteczny serwis – opowiada przedstawiciel dealera.

Zmieniające się warunki klimatyczne, rosnąca populacja ludzi oraz różnorodne możliwości żywieniowe i rolnicze stanowią dobrą okazję, aby wzmacniać ekosystemy przedsiębiorczości w regionie oraz rozwijać działalność rolników przez świadome wykorzystanie zdolności współpracy i zmian technologicznych. Przykład firmy Świerkot pokazuje, że kompleksowa oferta może się okazać receptą na długoletni sukces.

Informacja prasowa: CLAAS Polska