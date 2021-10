Jakie wapno i czym wysiewać? Wady i zalety poszczególnych rodzajów wapna i sposobów rozsiewu

Odczyn gleby jest parametrem wpływającym zarówno na przebieg procesów w niej zachodzących, jak i dostępność składników pokarmowych w glebie. Dlatego też istotne znaczenie w produkcji roślinnej odgrywa przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb poprzez stosowanie wapna. Na rynku dostępne jest zarówno wapno granulowane, jak i pyliste. Do jednej jak i drugiej postaci wapna dostępne są odpowiednie maszyny. Piszemy o nich poniżej.

Aplikowanie wapna granulowanego

Jednym z najczęściej używanych środków odkwaszających glebę jest tzw. wapno granulowane, jednakże bardziej poprawnym określeniem jest środek wapnujący mający postać granulowaną. Środek ten może być stosowany jesienią, zimą oraz wczesną wiosną jak również w trakcie wegetacji roślin. Podstawowa zaleta granul to ograniczenie pylenia i bardziej równomierny wysiew nawozu na polu w porównaniu do form sypkich. Ponadto nawozy granulowane cechuje ich łatwa przyswajalność przez podłoże glebowe. Wadą tychże nawozów jest to, że nie należą one do najtańszych. Niemniej z racji tego, że mogą być rozsiewane klasycznymi rozsiewaczami do nawozów, mają one zastosowanie w mniejszych gospodarstwach lub tam, gdzie będzie ono wysiewane precyzyjnie z użyciem map aplikacyjnych i nawigacji GPS.

Trudno natomiast tradycyjnymi rozsiewaczami wysiewać wapno kredowe mokre, którego wilgotność sięga 40–50%. W tym celu niezbędne są rozsiewacze wyposażone w znajdujący się na dnie skrzyni zasypowej przenośnik, który przenosi materiał w kierunku zespołu rozsiewającego.

Wysiew wapna kredowego mokrego

Jedną z grup maszyn, którymi można wysiewać wilgotne wapno są przyczepiane rozsiewacze wyposażone w przenośnik pasowy napędzany wałkiem WOM lub toczącym się po kole jezdnym kołem ostrogowym. Inną opcją dostępną w niektórych maszynach jest napęd hydrauliczny, który pozwala na precyzyjne sterowanie dawką wysiewu za pomocą komputera. Niektórzy producenci oferują sterowanie w standardzie ISOBUS.

Producenci do tego typu rozsiewaczy oferują wymienne tarcze do wysiewu nawozów jak i wapna. Tarcze do wysiewu wapna mają kilka łopatek. Wewnątrz skrzyni znajduje się daszek zapobiegający ubijaniu nawozu. Opcjonalnym wyposażeniem jest plandeka chroniąca nawóz przed jego zmoknięciem oraz system ważenia.

Uniwersalne rozsiewacze umożliwiające wysiew nawozów granulowanych jak i wilgotnego wapna są dostępne w ofercie zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych. Rodzimymi wytwórcami tych maszyn są: Agro-Masz, Pomot Chojna czy Unia. Znani producenci zagraniczni to: Amazone, Bogballe, Bredal, Kuhn-Rauch i Sulky.

Skutecznym sposobem na rozsianie mokrego wapna jest wykorzystanie rozrzutnika obornika. Najlepiej do tego nadają się maszyny z wałkami pionowymi dodatkowo wyposażone w dolne tarcze rozrzucające. Dużą zaletą rozrzutników obornika jest na ogół wysoka wydajność wynikająca ze znacznych ładowności. Niektórzy producenci rozrzutników oferują możliwość dokupienia specjalnego adaptera z tarczami do wysiewu wapna, co jest z pewnością tańszym rozwiązaniem niż zakup rozsiewacza.

Mimo swych zalet (jak np. mniejsza wrażliwość na jakość wapna), rozrzutniki obornika ustępują profesjonalnym rozsiewaczom, w których zastosowano lepiej rozwiązane systemy podawania nawozu. Przy wykorzystaniu tradycyjnych rozrzutników trudno uzyskać dawki mniejsze niż kilkaset kg/ha. Może to być możliwe w maszynach, w których prędkością posuwu przenośnika z uwzględnieniem prędkości jazdy sterują komputery, które mogą funkcjonować w oparciu o mapy aplikacyjne.

Aplikowanie mączki wapiennej

Innym rodzajem nawozu stosowanego w odkwaszaniu gleb jest wapno pyliste zwane także mączką wapienną lub kredą pylistą. Jest to wapno tlenkowe wytwarzane z naturalnie miękkiej skały wapiennej okresu Jury. Następnie jest ono mielone na potężnych młynach kulowych do bardzo drobnej frakcji (do ok. 0,01 mm). Nawóz ten charakteryzuje się bardzo wysoką reaktywnością – przekraczającą 98%. Efekt podwyższenia pH gleby przy zastosowaniu mączki wapiennej jest widoczny w bardzo krótkim czasie. Dawki tego wapna wynoszą od 1 do 3 t/ha. Mimo, że cena mączki wapniowej jest wyższa niż tradycyjnego wapna, to jednostkowy koszt stosowania tego nawozu uwzględniający dawkę na hektar i reaktywność jest jednak niższy. Ze względu na znaczne rozdrobnienie i podatność na znoszenie przez wiatr, ten rodzaj wapna nie może być rozsiewany przez klasyczne rozsiewacze tarczowe czy rozrzutniki obornika.

W tym celu zastosowanie znajdują rozsiewacze wyposażone w belkę ślimakową, która wysypuje wapno na całej szerokości nisko nad ziemią. Dodatkowo wzdłuż belki jest montowany fartuch ograniczający znoszenie wapna pyłowego. Dawka wapna jest regulowana przez posuw taśmy, prędkość obrotową hydraulicznie napędzanych ślimaków jak i wielkość otworów w belce, przez które wydostaje się nawóz.

Ze względu na pylistą formę wapna, rozsiewacze wyposażone są w podwójną rurę umożliwiającą pneumatyczny załadunek z cysterny, którą jest ono dostarczane od dystrybutora do gospodarstwa. Taka cysterna może być zamówiona na określony termin. W gospodarstwie natomiast jest eliminowana potrzeba przechowywania wapna.

Ograniczeniem w przypadku rozsiewaczy do wapna pylistego jest mniejsza szerokość wysiewu wapna, ograniczona szerokością belki. Najczęściej jest to wielkość rzędu 6–12 m. Jest to wartość rozsiewania, wszakże mniejsza niż oferują klasyczne rozsiewacze, jednakże ten sposób aplikacji pozwala dozować pyliste wapno na całej szerokości maszyny.

Do niedawna rozsiewacze z belką dostępne były w ofercie zagranicznych producentów, takich jaki Sulky i Amazone. Dwa lata temu do producentów tychże maszyn dołączyła krajowa Unia oferując rozsiewacze RCW Helix wyposażone w 9- lub 12-metrową belkę. W tej gamie dostępne są dwa modele (120TD i 160TD) wyposażone w skrzynie ładunkowe o pojemności 13 000 i 16 000 l. Pojemności zbiorników dobrano w taki sposób, aby możliwy był odbiór ładunku z jednej standardowej cysterny wapna maksymalnie na dwa razy.