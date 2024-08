Jakie stanowisko pod pszenicę ozimą?

Najlepiej pod uprawę pszenicy ozimej nadają się gleby klasy bonitacyjnej od I do III a. Pszenica ozima może być uprawiana na kompleksach gorszych. Wówczas niezbędne jest jej właściwe nawożenie. Dobrym przedplonem jest rzepak i strączkowe.

Wymagania glebowe

Pszenica ozima wykazuje największe wymagania glebowe spośród wszystkich zbóż. Najlepsze plony wydaje na czarnoziemach, czarnych ziemiach, madach ciężkich i średnich, glebach brunatnych właściwych niezakwaszonych, lessach i rędzinach.

Najlepiej pod uprawę pszenicy ozimej nadają się gleby kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz pszennego górskiego, zaliczanych do klasy bonitacyjnej od I do IIIa. Roślina ta może być również uprawiana na kompleksach gorszych (pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry i dobry), jednak wówczas niezbędne jest jej właściwe nawożenie. Na kompleksie żytnim bardzo dobrym pszenica plonuje zmiennie, wysoko, gdy gleba jest regularnie odchwaszczona oraz nisko, gdy pH gleby spada poniżej 6. Przy uprawie pszenicy na kompleksie żytnim dobrym plony ziarna mogą być niższe o 25 – 30%.

Odczyn gleby

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślina ta wymaga gleb o wysokiej kulturze, mających odczyn lekko kwaśny do obojętnego. Optymalne pH wynosi około 6,5, a agrochemiczne dopuszczalne w uprawie tej rośliny od 5,3 do 7,3. Pszenica ozima charakteryzuje się dużą wrażliwością na niedobór wapnia, a także nadmiar jonów glinu i manganu.

Najlepszy i najgorszy przedplon

W uprawie pszenicy ozimej bardzo dobrymi przedplonami są rzepak oraz groch jadalny i pastewny, które zbierane są wcześnie, co umożliwia dobre przygotowanie stanowiska. Poza tym rośliny te pozostawiają wartościowe resztki pożniwne oraz stanowisko wolne od chwastów. Dobrym przedplonem jest także łubin oraz ziemniaki wczesne i średnio wczesne, a także ziemniaki średnio późne i późne, bobik i koniczyna z trawami.

Do słabszych przedplonów należą z kolei buraki cukrowe i pastewne oraz kukurydza uprawiana na ziarno, które pozostawiają bardzo mało czasu na przygotowanie stanowiska do siewu pszenicy ozimej. Jednakże w praktyce rolniczej buraki często stanowią przedplon dla pszenicy, między innymi ze względu na pozostawienie po sobie dobrego stanowiska bogatego w składniki pokarmowe.

Najgorszym przedplonem w uprawie pszenicy są zboża. Pszenica dobrze plonuje jedynie po owsie, który zaliczany jest do roślin fitosanitarnych. Korzenie owsa wytwarzają bowiem skopolatynę, stanowiącą alkaloid przeciwdziałający rozwojowi patogenów, które powodują porażenie podstawy źdźbła.