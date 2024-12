Jakie są koszty zdobycia uprawnień do kierowania ciągnikiem?

Pracując w gospodarstwie rolnym nie sposób nie posiadać uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym, co oczywiście wiąże się ze zdobyciem odpowiedniej kategorii prawa jazdy. W tym przypadku mamy do wyboru dwie drogi zdobycia takowych uprawnień, czyli kursów na kat. T lub B+E.

Prawo jazdy Jest niezbędnym dokumentem aby móc legalnie poruszać się po drogach. Jednakże, istnieją różne kategorie uprawniające do kierowania różnymi rodzajami pojazdów. Jedną z mniej znanych, ale równie istotnych, jest kategoria T, pozwalająca na prowadzenie ciągników rolniczych oraz innych pojazdów. Jakie są wymagania i jak wygląda egzamin na to uprawnienie?

Kategoria B nie zawsze wystarczy

Oczywiście posiadając już prawo jazdy kat. B można legalnie poruszać się ciągnikiem, ale dotyczy to wyłącznie ciągnika z przyczepą lekką do 750 kg lub z maszynami zawieszanymi na tylnym TUZ, lub zaczepianymi, których masa nie przekracza 750 kg. W praktyce są to zatem dość duże ograniczenia, ponieważ rzadko która przyczepa lub zaczepiana maszyna jest lżejsza niż 750 kg. Aby zatem zdobyć uprawnienia do prowadzenia ciągnika bez żadnych ograniczeń potrzebujemy kategorii T, która pozwala prowadzić ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne oraz zespoły pojazdów złożone z ciągnika rolniczego i przyczepy lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy.

Dwie drogi zdobycia kategorii T

Pierwszą opcją na zdobycie dokumentu pozwalającego prowadzić ciągniki jest kurs na prawo jazdy kategorii T, gdzie wymagany minimalny wiek to 16 lat. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, które mają na celu sprawdzenie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych potrzebnych do bezpiecznego prowadzenia pojazdów.

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. Z tego 20 dotyczy wiedzy podstawowej z zakresu przepisów drogowych, a 12 z wiedzy specjalistycznej związanej bezpośrednio z kategorią T. Osoba egzaminowana musi uzyskać co najmniej 68 punktów, aby zaliczyć ten etap. Egzamin trwa 25 minut. Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym oraz na drodze.

Drugą opcją zdobycia kategorii T jest zdobycie kat. B+E, która z racji tego, że jest kategorią nadrzędną nad kategorią T, pozwala z automatu po zdaniu egzaminu uzyskać uprawnienia do prowadzenia ciągnika. Jest to opcja przeznaczona dla tych, którzy mają już prawo jazdy kategorii B i jest ona bardzo często wybierana, ze względu na to, że jest tańsza i wymaga jedynie zdawania egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Jakie są koszty kursów i egzaminów?

Koszt kursu na prawo jazdy kategorii T waha się w całym kraju w przedziale od 2200 zł do nawet 3000 zł. Ta kwota obejmuje naukę praktyczną i teoretyczną w prywatnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK). Trzeba jednak zauważyć, że w dużej mierze kursantami na kat. T są jednak uczniowie szkół rolniczych, w których to szkołach istnieje możliwość skorzystania z dużo niższych stawek za kursy przygotowawcze do egzaminów.

W przypadku tych którzy posiadają już prawo jazdy kategorii B dużo rozsądniejszym wyborem będzie ukończenie kursu kategorii B+E którego ceny oscylują obecnie w granicach od 1900 zł do 2500 zł ,a który da nam uprawnienia na kategorię T, które będą wpisane w prawo jazdy i dodatkowo pozwoli na poruszanie się np. zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu z kategorii B (DMC do 3,5 tony) i przyczepy o DMC do 3,5 tony.

Do kosztu kursów trzeba oczywiście doliczyć opłaty za badanie lekarskie (200-250 zł), opłatę za zdjęcie do prawa jazdy (40-50zł), koszt egzaminu teoretycznego (ok. 50 zł) i praktycznego (ok.200 zł) i oczywiście wydanie dokumentu prawa jazdy (ok. 100 zł).