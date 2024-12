Jakie są ceny złomu na koniec roku i co przyniesie 2025 rok?

Obecnie ceny złomu w porównaniu chociażby do poprzedniego miesiąca spadły o kilka groszy za kilogram i zbliżyły się do poziomów z przed kilku miesięcy. Czy są jednak przesłanki, że ceny w przyszłym roku mogą ponownie iść w górę? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Europejskie huty i odlewnie wciąż borykają się z ograniczoną produkcją, co tylko pogłębia już i tak trudną sytuację rynku złomu. ceny złomu stalowego oraz metali kolorowych wpływają różnorodne czynniki, takie jak polityka pieniężna oraz globalny popyt na surowce wtórne. Wiele hut i odlewni zmuszone jest do ograniczenia produkcji i przestojów, co dodatkowo wpływa na kształtowanie się cen.

Na chwilę obecną za złom gruby otrzymamy zwykle od 0,7 do 0,85 zł/kg i podobne ceny obowiązują za złom żeliwa. Blachy są zazwyczaj o 5-10 gr/kg tańsze. Kilogram akumulatora kosztuje ok. 1,80-2 zł, a za niesortowane aluminium otrzymamy ok. 5 zł/kg. W przypadku mosiądzu obecnie obowiązują stawki od 17 do 19 zł/kg, a za ołów pomiędzy 4,8 a 5,3/kg. Tradycyjnie najdroższa jest miedź i kilogram miedzi milbera wyceniany jest obecnie na 31-33 zł.

Jakie przewidywania na przyszłość?

Patrząc na aktualną sytuację rynkową, można stwierdzić, że ceny złomu w hutach i odlewniach osiągnęły prawdopodobnie najniższy możliwy poziom, co znajduje potwierdzenie w zwiększonym popycie ze strony tych podmiotów. Przyczyny tego zjawiska mogą wynikać z niskich cen surowca, które skłaniają do jego zakupu. Czy to jednak już początek odwrócenia niekorzystnego trendu cenowego?

Z dostępnych danych wynika, że istnieją pewne sygnały, które mogą sugerować możliwy wzrost cen złomu. Elementy takie jak polityka obniżania stóp procentowych, wzrost PKB, oraz rynkowe mechanizmy związane z podażą i popytem mogą wpływać na tę tendencję. Trzeba jednak pamiętać, że żadna analiza nie daje pewności co do przyszłych zmian. Na ceny złomu wpływa bowiem szereg zmiennych, które są trudne do jednoznacznego określenia i przewidzenia. Istnieją jednak oznaki mogące sugerować przyszły wzrost cen, ale wiele czynników wciąż pozostaje zmiennych.