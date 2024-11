Jakie rośliny są wrażliwe na kwaśny odczyn gleby? Niektóre gatunki reagują 25 proc. zwyżką plonów na wapnowanie

Większość roślin uprawianych w Polsce najlepsze warunki do swojego wzrostu i rozwoju wykazuje na glebach o odczynie od lekko kwaśnego do zasadowego – pH w przedziale od 5,6 do 7,0.

Wrażliwość roślin na zakwaszenie gleb

Pod względem wrażliwości na kwaśny odczyn rośliny uprawne można podzielić na 3 grupy.

Silnie reagujące na zakwaszenie gleby, dla których optymalne pH gleby do ich wzrostu i rozwoju mieści się w przedziale 6,0 – 7,5. Do tej grupy roślin należą następujące gatunki: pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak, gorczyca, bobik, lucerna, koniczyna, nostrzyk, wyka, soja, kapusta pastewna i biała, mak, cebula, szpinak, czosnek, seler, sałata, wiśnia, czereśnia i śliwa. Mniej wrażliwe na zakwaszenie gleby, dla których optymalne pH gleby mieści się w przedziale od 5,0 do 6,5. W ramach tej grupy roślin znajdują się takie gatunki jak żyto, owies, ziemniak, rzepa, groch, fasola, len, słonecznik, ogórek, pomidor, jabłoń, grusza, agrest, porzeczka, malina. Mało wrażliwe na zakwaszenie gleby, dla których optymalne pH gleby mieści się w przedziale < 5,0 to gryka, łubin żółty, seradela, tytoń, rzodkiew, rzepa czarna, rabarbar.

Reakcja roślin na wapnowanie gleb

Pod względem reakcji na zabieg wapnowania rośliny uprawne można podzielić na trzy grupy.

Bardzo silnie reagujące na wapnowanie stanowiska wzrostu, do których należą: burak, kukurydza, groch siewny, lucerna i koniczyna. Rośliny te reagują 25% zwyżką plonów pod wpływem tego zabiegu. Silnie reagujące na wapnowanie, do których należy: pszenica, jęczmień, rzepak, bobik, łubin biały i łubin wąskolistny. W przypadku tej grupy roślin wapnowanie może skutkować 15% zwyżką ich plonu. Przeciętnie reagujące na wapnowanie, w skład której wchodzą: żyto, owies, ziemniak, len, łubin żółty i seradela, to rośliny reagujące około 7% zwyżką plonów w efekcie zastosowanego wapnowania.

Przyjmuje się, że przy zachowaniu istniejącej struktury zasiewów w Polsce, uregulowanie odczynu gleb Polski przyczyniłoby się do kilkunastoprocentowego wzrostu plonów roślin uprawnych.