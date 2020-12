Jakie płatności bezpośrednie dla rolników w okresie przejściowym?

Jak podaje resort rolnictwa, procedowany na forum UE projekt tzw. rozporządzenia przejściowego przewiduje utrzymanie obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie wsparcia bezpośredniego, w tym przedłużenie systemu jednolitej płatności obszarowej w całym okresie przejściowym poprzedzającym wdrożenie nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Oznacza to, że w latach kalendarzowych 2021/2022 kontynuowany będzie obecny system płatności bezpośrednich.

– W najbliższych dwóch latach (2021-2022) rolnicy będą mogli zatem ubiegać się o te same co dotychczas mechanizmy wsparcia bezpośredniego. Obecnie w Polsce stosowanych jest 18 rodzajów płatności: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność do krów, płatność do młodego bydła, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin pastewnych, płatność do roślin strączkowych na ziarno, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do pomidorów, płatność do truskawek, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych i płatność niezwiązana do tytoniu. Stosowany jest również uproszczony system płatności dla małych gospodarstw – mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Według uzyskanych przez nas informacji zmianie ulegną tylko szczegółowe warunki przyznawania płatności związanej do powierzchni uprawy pomidorów. Od 2021 r. płatność będzie przyznawana tylko do upraw założonych z rozsady i upraw z minimalną obsadą roślin.