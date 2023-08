Jakie nawozy pod rzepak?

Plony rzepaku ozimego kształtują się już w okresie jesiennym, bowiem po wykształceniu rozety – w fazie 8 liści, tworzą się w ich kątach zawiązki przyszłych pędów bocznych i łuszczyn. Niedobór N i innych składników w tym okresie, zakłóca tworzenie wysokiego plonu.

W przeliczeniu na 1 t nasion, rośliny rzepaku pobierają przeciętnie (w kg): 55-60 N, 25 P 2 O 5 , 60 K 2 O i CaO, 12-15 S i 12 MgO oraz (w g): 75 B, 120 Mn, 150 Fe, 90 Zn, 25 Cu i 3 Mo.

Nawozy PK w całości oraz do 30 proc. Mg i do 20 proc. S i N należy wnieść przed zasiewem rzepaku, pod orkę siewną lub agregat. Pozostałe ilości wiosną, przed lub w okresie ruszenia wiosennej wegetacji. Część z nich oraz w całości mikroelementy także dolistnie.

Nie przesadzaj jesienią z dawką N, pamiętaj o Mg i S

Istotne dla plonowania roślin jest ustalenie racjonalnej dawki azotu, który w największym stopniu wpływa na plony nasion, choć ostatecznie decyduje o tym zrównoważone zaopatrzenie we wszystkie składniki.

Niedobór azotu jesienią występuje zazwyczaj na słabszych glebach i stanowiskach oraz po przyoraniu większych ilości słomy, co skutkuje zaburzeniem stosunku węgla do azotu w mineralizowanej przez mikroorganizmy słomie zbożowej.

Wykazują one wówczas duży apetyt na niezbędny dla ich namnażania azot. Pobiorą go z gleby, zubożając ją przejściowo w ten składnik. Stąd przed przyoraniem słomy zaleca się wysiew do 8 kg N na 1t słomy, czyli przeciętnie do 40 kg N/ha.

Przy widocznych objawach jego niedoboru w okresie wegetacji rzepaku, można wysiać pogłównie saletrę amonową (do 150 kg/ha) lub saletrosan (do 200 kg), a także dolistnie mocznik, z dodatkiem siarczanu magnezu i nawozu fosforowego oraz boru, manganu i molibdenu.

Zbyt duże dawki N jesienią, zwłaszcza przy wczesnych siewach, powodują wydelikacenie i nadmierny rozrost części nadziemnej kosztem korzeni, które gorzej zaopatrują roślinę w wodę i składniki odżywcze, a rośliny są bardziej narażone na uszkodzenia mrozowe.

Przed zasiewem nasion trzeba też pamiętać o Mg i S, wnosząc je w nawozach wieloskładnikowych lub (do wyboru): kizerycie (zawiera 25 proc. MgO i 20 proc. S), siarczanie magnezu (21 proc. MgO i 12 proc. S) lub nawozie MagSul (18 proc. MgO i 15,2 proc. S), ewentualnie dolistnie w jedno- lub 7-wodnym siarczanie magnezu.

Zwracaj uwagę na stosunek P do K podczas zakupu nawozów

Dawki nawozów PK powinny być ustalane na podstawie zasobności gleby. Za optymalną przyjmuje się średnią lub wysoką (w zależności od zwięzłości gleby i osiąganych plonów) zawartość przyswajalnych form tych składników w glebie, czyli w zakresie 12-18 mg P 2 O 5 oraz 18-24 mg K 2 O w 100 g gleby.

Przy niższej zasobności gleby, jak też możliwości uzyskania wysokich plonów, celowe jest zwiększenie dawek obydwu składników. Nie można natomiast liczyć na dobre wykorzystanie nawozów PK przy ich stosowaniu w wierzchnią warstwę gleby, zwłaszcza w okresach posusznych.

Wprawdzie przy wysokiej zasobności gleby nie powinno to skutkować wyraźną zniżką plonu, gdyż rośliny skorzystają z zapasów glebowych, natomiast przy niskiej, należy się liczyć z istotnym spadkiem plonów.

Ze względu na fakt, iż nawozy PK wysiewane są często łącznie, należy zwracać uwagę na proporcje między nimi. Rzepak pobiera przeciętnie 2,4-krotnie więcej P 2 O 5 niż K 2 O. W załączonej tabeli podano skład nawozów doglebowych z różnych firm, co powinno ułatwić wybór właściwego.

Wybrane wieloskładnikowe nawozy doglebowe