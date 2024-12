Jakie nawozy dolistne w niższych temperaturach?

Odpowiednie odżywienie upraw ozimych zapobiega powstawaniu niedoborów w okresie jesiennym. Zapewnia też roślinom energię potrzebną do intensywnego wzrostu z początkiem wiosennej wegetacji. Agrii Polska podpowiada, jakie produkty można użyć.

Niższe temperatury w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny spowalniają procesy metaboliczne roślin, w konsekwencji utrudniając pobór składników odżywczych przez korzenie. Wsparciem w zabiegach agrotechnicznych może być nawożenie dolistne z użyciem produktów krystalicznych, które charakteryzuje wysoka koncentracja składników, znakomita rozpuszczalność oraz bardzo dobra przyswajalność pierwiastków w chłodniejszych warunkach.

Bogactwo składników i precyzja w działaniu

Nawozy dolistne foliQ w formie kryształów to specjalistyczne formulacje, opracowane z myślą o różnorodnych potrzebach roślin uprawnych. Charakteryzują się bogatym składem działającym w różnych fazach rozwojowych. Krystaliczna forma i wysoka jakość komponentów użytych do produkcji umożliwiają przygotowanie łatwo rozpuszczalnego, stabilnego i jednorodnego roztworu, który jest szybko przyswajany przez rośliny, nawet przy ograniczonej aktywności metabolicznej wynikającej z chłodniejszej pogody. Pozwala to na przeprowadzenie zabiegów nawożenia nie tylko wczesną wiosną, ale również późną jesienią, gdy inne nawozy nie wykazują tak efektywnego działania.

Skuteczność makro i mikroelementów

W formie kryształów dostępne są zarówno nawozy makro, jak i mikroelementowe. Efektywne dokarmienie większości roślin uprawnych, zapewnia foliQ Magsk-op. Wysoka koncentracja azotu, potasu, magnezu i siarki w składzie pozwala na efektywne i szybkie odżywienie, a w efekcie zrównoważony wzrost, rozwój i plonowanie uprawy. Nawóz znacząco zwiększa odporność na suszę i wyleganie, pomaga rozwinąć mocny system korzeniowy oraz wpływa na wysoki wiosenny wigor.

Bogate w mikroelementy foliQ CynBoFos, foliQ CuMnS i foliQ BorMnS to wieloskładnikowe nawozy do profilaktycznego i interwencyjnego przeciwdziałania jesienno-zimowym niedoborom w uprawach min. rzepaku czy zboża. Formulacje zawierające azot i szereg kluczowych mikroskładników wykazują działanie kierunkowe, obniżając podatność roślin na ataki patogenów chorobotwórczych i podnosząc tolerancje na niekorzystne warunki pogodowe.