Jakie ceny nawozów w Krajowej Grupie Spożywczej? Czy faktycznie są atrakcyjne?

Od pewnego czasu rolnicy mogą kupować nawozy bezpośrednio w Krajowej Grupie Spożywczej. Spółka dystrybuuje nawozy Grupy Azoty i Anwilu. Dziś udało nam się dodzwonić do jednego z punktów sprzedaży KGS i sprawdzić ceny niektórych nawozów.

Pomimo, że sprzedawca ze względu na natłok obowiązków nie poświęcił nam zbyt wiele czasu (nawiasem mówiąc dodzwonienie się do któregoś z punktów dystrybucji nie należy do zadań łatwych), dowiedzieliśmy się o cenach niektórych nawozów. W zapowiedziach nawozy w KGS miały być tańsze od dotychczasowych cen rynkowych. I jeżeli możemy w ogóle dzisiaj użyć sformułowania, że nawozy są w atrakcyjnej cenie, to relatywnie w KGS są. Przynajmniej względem chociażby puławskiego Agrochemu.

Na ten przykład Pulan (saletra amonowa 34,4 proc. N) kosztuje w detalu 3560 zł wobec 3595 w Agrochemie (tutaj należy wziąć pod uwagę, że cennik dotyczy wysyłek całosamochodowych 24 t i ew. doliczyć jeszcze marżę sprzedawcy). Cena RSM-u 32 proc. to w KGS 3290 zł/t wobec 3390 w Agrochemie. Saletrzak 27 Standard Plus kosztuje 3260 zł/t wobec 3400 zł w Agrochemie. Holist PK15-30 kosztuje 3680 zł/t wobec 3660 zł/t w Agrochemie, a Polifoska 5 [NPK(MgS)] 5-15-30 (2-7) kosztuje 3960 zł/t wobec 4010 zł/t w Agrochemie.

Powstaje jednak pytanie o szerszą dostępność nawozów z KGS; nasz rozmówca przyznał, że sprzedaje nawozy tylko okolicznym rolnikom, a przecież Grupa ma jak na razie zaledwie 9 punktów dystrybucji w 6 województwach.