Jakie będą tegoroczne plony zbóż w Polsce? Są prognozy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała prognozy dotyczące zbiorów zbóż w Polsce w obecnym sezonie. Są one wyższe o 2 proc. w porównaniu do zeszłego roku i aż o 11 proc. wyższe w porównaniu do średniej 5-letniej.

– Oczekiwany wynik 35,31 mln ton jest zbliżony do rekordowych 35,53 mln ton z 2020 roku roku. Optymistyczne prognozy opierają się na wyższym niż rok temu areale zasiewów przy nieco niższym plonie średnim. Areał upraw zbożowych pod tegoroczne zbiory oceniany jest na 7,85 mln hektarów (+3,1 proc. r/r). Zakładany plon średni (4,5 t/ha) dla wszystkich zbóż przewyższa średnią 5-letnią o blisko 8 proc., ale jest niższy niż przed rokiem (4,65 t/ha) – informuje e-WGT.

Najwięcej polscy rolnicy mają zebrać pszenicy miękkiej, bo 12,58 mln ton, co daje wynik o 0,44 mln ton wyższy niż w zeszłym roku i o ponad 8 proc. wyższy od średniej 5-letniej. Druga nasza uprawa to kukurydza, której zbiór jest planowany na poziomie 6,95 mln ton, a więc o 0,5 mln mniej niż w zeszłym roku, ale aż o prawie 42 proc. więcej niż średnia 5-letnia.

Zbiory pszenżyta mają się kształtować na poziomie 4,9 mln ton, a jęczmienia 3,78 mln ton (2,2 i 20 proc. powyżej średniej z 5 lat).

– KE oczekuje dużego wzrostu (r/r) powierzchni zasiewów jęczmienia, bo aż o 31 proc., żyta o 14 proc. i pozostałych zbóż o blisko 20 proc. Odbyć się to ma kosztem mniejszego (r/r) areału pszenżyta i żyta – podaje e-WGT.