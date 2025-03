Ile polscy rolnicy mogą zebrać zbóż i rzepaku z hektara? Najnowsza prognoza MARS

Serwis prognostyczny Komisji Europejskiej MARS opublikował wczoraj najnowszy biuletyn z prognozami zbiorów zbóż i rzepaku. Jakie prognozy przewiduje dla Polski?

Warunki pogodowe dla upraw w Polsce

W biuletynie MARS specjaliści Komisji Europejskiej zwrócili uwagę na korzystne warunki dla ozimin w Polsce. Co prawda w lutym wystąpiły mrozy do -15 st. C, jednak spowodowały one tylko niegroźne uszkodzenia rzepaku głównie w zachodniej części kraju. Największe ryzyko stanowi brak opadów, który w okresie wegetacji może stanowić zagrożenie dla plonów.

Prognozy plonów dla Polski

O ile średnie zbiory pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej mają wzrosnąć r/r o 8% do 6 t/ha, to dla naszego kraju prognozowany jest wzrost o 2% do 5,31 t/ha (+1% wobec średniej 5-letniej). Średni plon jęczmienia ozimego ma wzrosnąć w Polsce aż o 7% r/r i o 3% wobec średniej z 5 lat do 5,01 t/ha (UE – 5,15 t/ha, +6% r/r). Plon żyta ma być niższy o 1% r/r i wynieść średnio 3,55 t/ha, a pszenżyta ma wzrosnąć o 2% do 4,51 t/ha. Plon rzepaku oszacowano na 3,28 t/ha, +2% r/r.

Deficyt opadów w Turcji i na Ukrainie

W kontekście zbiorów warto zwrócić uwagę na na deficyty wody na Ukrainie, w Rumunii i w Turcji zobrazowane na poniższej mapie:

Średni plon na Ukrainie szacowany jest na 4,18 t/ha, o 1% niższy niż średnia 5-letnia. Nadmiar wody dał się za to we znaki na Półwyspie Iberyjskim; średni plon pszenicy w Portugalii ma być aż o 7% niższy r/r i wynieść 2,19 t/ha. W Hiszpanii ma być niższy o 4% r/r i wynieść 3,52 t/ha.

