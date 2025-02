Rolnik, którego problemy zdrowotne utrudniają codzienną pracę w gospodarstwie, ma prawo skorzystać z leczenia sanatoryjnego w ramach KRUS.

Procedura ubiegania się o skierowanie do sanatorium rozpoczyna się od wykonania odpowiednich badań lekarskich. Jakie badania do sanatorium z KRUS powinien przejść rolnik? Odpowiadamy poniżej.

Badania niezbędne do wniosku o sanatorium z KRUS

Zatem lekarz, który wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny dla rolnika, przeprowadza z nim szczegółowy wywiad chorobowy. Dotyczy on głównych dolegliwości, początku i przebiegu choroby oraz dotychczasowego leczenia rolnika.

Ponadto, zleca bezpłatne badania laboratoryjne i diagnostyczne, wedle potrzeb, oraz wykonuje badanie przedmiotowe pacjenta.

Następnie, po zebraniu wszystkich informacji medycznych, stawia diagnozę choroby zasadniczej. I to ona jest we wniosku podstawą do wystawienia skierowania na odpowiednie leczenie sanatoryjne KRUS. Ale o tym zadecyduje inspektor orzecznictwa.

Jakie badania do sanatorium z KRUS są najczęściej zlecane?

Aby móc wnioskować o leczenie w sanatorium, rolnik musi dostarczyć do KRUS wniosek z kompletem wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych. Mają one mieć związek ze skierowaniem i rehabilitacją.

Tak więc do najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych do sanatorium z KRUS należą:

Badania krwi – w tym morfologia, profil wątrobowy oraz profil lipidowy. Pozwalają one na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcji wątroby oraz innych ważnych parametrów.

Badanie ogólne moczu – daje informację o stanie nerek i pracy układu moczowego.

EKG – zalecane w przypadku rolników, którzy borykają się z problemami kardiologicznymi, pozwala na ocenę stanu serca.

RTG – w przypadku schorzeń narządu ruchu, np. dolegliwości związanych z kręgosłupem, kończynami i stawami.

Dokumentacja medyczna do wniosku o sanatorium z KRUS

Jak już wspomniano, wniosek o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe z KRUS powinien zawierać pełną dokumentację medyczną rolnika. Zatem oprócz wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych, należy też dołączyć:

Kopie kart informacyjnych ze szpitala – jeżeli rolnik przebywał na leczeniu szpitalnym.

Konsultacje specjalistyczne – w przypadku chorób, które wymagają pogłębionej diagnostyki, np. w reumatologii, ortopedii, pulmonologii czy kardiologii.

Proces kierowania do sanatorium z KRUS

Ostatecznie wniosek z pełną dokumentacją medyczną rolnika trafia do sanatorium. Tam, na jego podstawie, lekarz prowadzący ustala plan rehabilitacji i zleca rolnikowi odpowiednie zabiegi.

Również w trakcie pobytu w sanatorium mogą zostać wykonane dodatkowe badania laboratoryjne i diagnostyczne u rolnika, jeśli stan jego zdrowia będzie tego wymagał.

Źródła: gov.pl