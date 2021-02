Jakich odmian kukurydzy MON 810 nie będzie można stosować?

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810W.

Nowelizacja polega na uaktualnieniu wykazu odmian kukurydzy MON 810 i dostosowaniu go do wykazu odmian kukurydzy MON 810 które znajdują się we Wspólnym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 został w Polsce wprowadzony 28 stycznia 2013 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Zakazane zostało wówczas stosowanie wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, jakie na ten dzień znajdowały się we Wspólnym Katalogu. Zmiana krajowego wykazu odmian polega na dopisaniu odmian, które pojawiły się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych w roku 2020.

Odmiany, które zostały usunięte ze Wspólnego Katalogu nie są prewencyjnie usuwane z listy krajowej. Służy to zapobieganiu stosowania tych odmian, które co prawda nie widnieją na listach Wspólnego Katalogu, ale mogą być zachowane w zapasach producentów nasion. Krajowy wykaz zakazanych do uprawy odmian należy zaktualizować przed rozpoczęciem wiosennych siewów kukurydzy.

– Lista odmian zakazanych do stosowania w Polsce w 2021 r. obejmować będzie zatem odmiany wpisane w 2019 r. do Wspólnego Katalogu, odmiany, które zostały z niego usunięte w 2020 r., jak również pozostałe odmiany, które zostały usunięte ze Wspólnego Katalogu w latach 2013 – 2020 (te odmiany nie występują już w pełnej edycji 38. wydania Wspólnego Katalogu i jego dziesięciu zmianach, które miały miejsce w roku 2020) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odmiany kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany: