Jaki rozsiewacz nawozu do ciągników Ursus, Zetor i MTZ?

Rozsiewacze jednotarczowe, popularnie zwane „lejkami” cały czas stanowią podstawowe wyposażenie wielu małych gospodarstw w temacie wysiewu nawozów mineralnych. Sprawdzamy co oferuje polski rynek w kwestii bardziej nowoczesnych, ale i stosunkowo prostych rozsiewaczy dwutarczowych.

Niestety poza ceną i tym, że nawozu nie rozsiewamy z przysłowiowej ręki, “lejki” nie oferują zbyt wiele. Wysiew jest bardzo nierównomierny, a i szerokość wysiewu mocno ograniczona do 8-10 m. Przyjrzymy się zatem co polski rynek oferuje w kwestii bardziej nowoczesnych, ale i stosunkowo prostych rozsiewaczy dwutarczowych.

Zaprezentowane w artykule maszyny mogą się znaleźć w kręgu zainteresowań rolników dysponujących mniejszym areałem, a którzy chcą zastąpić wysłużony sprzęt np. klasycznego, jednotarczowego “lejka” o pojemności 300 litrów. Rozprowadzenie nawozu na szerokość powyżej 10 metrów (np. pod ścieżki technologiczne co 15 m) umożliwią głównie konstrukcje dwutarczowe.

Omówimy również rozwiązania zwiększające precyzję rozsiewania, takie jak różne metody otwierania zasuw (hydrauliczne, elektryczne, mechaniczne) oraz rodzaje mieszadeł, które wpływają na możliwość stosowania nawozów o różnej granulacji. Pod lupę wzięliśmy zarówno rozsiewacze nowe, jak i używane, którym przyjrzmy się w drugiej części artykułu.

Kompaktowy rozsiewacz z Augustowa

Rozsiewacz nawozów POM Augustów Compact wyróżnia się zastosowaniem systemu wibracyjnego Vibro, który zastępuje tradycyjne mieszadło, oraz automatycznej regulacji punktu podawania nawozu na tarczę wysiewającą. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskano wysoką precyzję wysiewu oraz uproszczoną konstrukcję maszyny.

Zbiornik załadowczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, a jego pojemność wynosi od 600 do 1000 litrów, w zależności od zastosowanej nadstawki (400 l jako opcja dodatkowa). Szerokość robocza maszyny wynosi 15 lub 18 metrów, a ilość dostarczanych nawozów mieści się w przedziale od 0,3 do 400 kg/min.

System Vibro, oparty na wibrującej podstawie kosza, eliminuje problemy związane z niszczeniem nasion, procesem „mielenia” nawozu oraz nierównomiernością wysiewu, co pozwala na stosowanie rozsiewacza w skrajnych warunkach atmosferycznych i z każdym rodzajem nawozu. Dodatkowo, system automatycznej regulacji umożliwia optymalizację wejścia nawozu na tarczę, z opcją ręcznej ingerencji w celu zbalansowania rozkładu wysiewu. Sterowanie hydrauliczne pozwala na niezależne otwieranie prawego i lewego zespołu otworów dozujących.

Standardowe wyposażenie obejmuje sterownik hydrauliczny, wał przegubowo-teleskopowy, zestaw łopatek do wysiewu na szerokość 15 lub 18 m oraz siatkę filtrującą, która zatrzymuje bryły nawozu i zapewnia stały nacisk na elementy dozujące. W opcjach dodatkowych dostępne są osłona przeciwdeszczowa, zsyp do kontroli normy wysiewu, przystawka do wysiewu granicznego oraz nadstawka zwiększająca pojemność kosza. Przystawka do wysiewu granicznego umożliwia precyzyjne nawożenie do granicy pola lub w budynkach, a jej sterowanie odbywa się ręcznie poprzez pokrętło dociskowe. Rozsiewacz waży od 170 do 200 kg (zależnie od konfiguracji) i posiada dopuszczalną masę całkowitą 1200 kg. Prędkość obrotowa WOM wynosi 540 obr./min, a wymiary maszyny to: szerokość 1,2/1,5 m, wysokość 1,1/1,3 m i długość 1,1 m (bez/z nadstawką).

Woprol Junior II

Rozsiewacz nawozów podparckiego producenta maszyn Woprol to maszyna przeznaczona do równomiernego rozsiewania nawozu granulowanego na szerokość roboczą od 12 do 24 metrów, w zależności od konfiguracji. Jest mocowany na trzypunktowym układzie podnośnika hydraulicznego ciągnika i wyposażony w dwie tarcze wysiewające. Konstrukcja maszyny wykonana jest z metalu pokrytego wytrzymałą farbą, a mechanizm wysiewający (talerz, łopatki, osłona) wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Standardowe wyposażenie obejmuje sterowanie hydrauliczne, otwieranie za pomocą siłownika (prawa-lewa strona) oraz oświetlenie drogowe.

Dostępne opcje dodatkowe to limiter – system wysiewu granicznego hydrauliczny, plandeka, kosz ze stali nierdzewnej oraz nadstawka zwiększająca pojemność zbiornika o 400 kg (do wersji o pojemności 600 kg i 800 kg). Specyfikacja techniczna obejmuje zbiorniki o pojemnościach 600 kg, 800 kg, 1000 kg oraz 1200 kg, z masą własną wynoszącą odpowiednio 200 kg, 210 kg, 225 kg i 240 kg. Wysokość transportowa waha się od 102 cm do 138 cm, szerokość transportowa wynosi 180 cm lub 200 cm, a długość transportowa to 110 cm lub 120 cm, w zależności od modelu. Rozsiewacz jest wyposażony w dwa mieszadła wibracyjne, co zapewnia efektywne dozowanie nawozu. Komponenty takie jak nadstawka 400 kg, limiter, plandeka stelażowa oraz zbiornik ze stali nierdzewnej są dostępne w ramach opcji dodatkowych.

Kuhn MDS z kontrolą wysiewu i wagą

Rozsiewacze nawozów Kuhn MDS.2 oferują szeroką gamę funkcji, umożliwiających precyzyjne rozsiewanie nawozów. Modele te różnią się szerokością roboczą, która waha się od 10 do 24 metrów, w zależności od wybranych tarcz wysiewających i rodzaju materiału. W zależności od wersji, pojemność zbiornika wynosi od 500 do 2000 litrów, co zapewnia dużą elastyczność w doborze maszyny do potrzeb gospodarstwa. Rozsiewacze charakteryzują się solidną konstrukcją i dużą nośnością, która sięga do 2000 kg. Wyposażone są w system szybkiej regulacji tarcz wysiewających, oraz system kontroli przepływu nawozu, zarówno manualny, jak i elektroniczny, w zależności od wersji. Maszyny posiadają również funkcję wyłączenia wysiewu dla połowy maszyny, co pozwala na oszczędności podczas pracy na nieregularnych polach. Dodatkowo, dzięki wadze oraz sterowawniu zasuwami w zależności od prędkości jazdy możliwe jest precyzyjne dozowanie nawozów bez potrzeby przeprowadzania prób kręconych

Dexwal Tornado

Rozsiewacze dwutalerzowe zawieszane Tornado Duo 600 Lift i 1200 to maszyny przeznaczone do nawożenia na szerokość roboczą od 12 do 24 metrów. Wyposażone w dwie tarcze wysiewające lub turbiny, posiadają zbiornik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Bezobsługowa przekładnia oraz uniwersalne mocowanie zapewniają wygodę i prostotę obsługi. Obroty wała odbioru mocy wynoszą 540 obr./min. Maszyna posiada mieszadło rozdrabniające, zapobiegające zawieszaniu się materiału siewnego, kółka transportowe, sito wstępnego przesiewu oraz oświetlenie drogowe (w modelu 1200).

Model Tornado oferuje pojemność 600 litrów, masę własną 165 kg, szerokość roboczą 12-24 metry oraz wymaga zapotrzebowania mocy na poziomie 30 KM. Z kolei model TORNADO DUO 1200 charakteryzuje się pojemnością 850 litrów, masą własną 180 kg, szerokością roboczą 12-24 metry oraz wymaga zapotrzebowania mocy 55 KM.

Standardowe wyposażenie obejmuje plandekę oraz hydrauliczne otwieranie i zamykanie. Opcjonalnie można wyposażyć rozsiewacz w system wysiewu granicznego.

Antek i Boryna – duet rozsiewaczy Sipma

Rozsiewacze nawozu Sipma RN 610 Antek i RN 500 Boryna oferują szerokość roboczą od 10 do 24 metrów, zależną od łopatek wysiewających i rodzaju nawozu. Antek posiada zbiornik o pojemności 610 litrów, który może być powiększony do 1210 litrów dzięki nadstawce 1 x 600 l, podczas gdy RN 500 Boryna oferuje zbiornik 500 litrów z opcjami nadstawek: 750/1000 l (1 x 250 l/2 x 250 l) lub 900/1300 l (1 x 400 l/2 x 400 l). Maksymalna ładowność wynosi odpowiednio 1450 kg i 1350 kg, a wysokość napełnienia od 0,98 m do 1,26 m dla RN 610 (Antek) i od 0,95 m do 1,41 m dla RN 500 (Boryna) w zależności od konfiguracji nadstawek.

Wymiary tych maszyn obejmują szerokość napełnienia: 1,96 m (RN 610 ANTEK) i 1,73 m (RN 500), szerokość całkowitą: 2,52 m i 2,28 m oraz długość całkowitą: 1,26 m i 1,25 m. Masa podstawowa wynosi 260 kg dla RN 610 ANTEK i 240 kg dla RN 500. Oba modele charakteryzują się prędkością obrotową tarcz wynoszącą 720 obr./min i zaczepem ramy w kategorii II. Sterowanie hydrauliczne obejmuje rozdzielacz, zawór odcinający, manualną regulację dawki oraz możliwość wyłączenia wysiewu dla połowy maszyny, natomiast sterowanie elektroniczne (Arete) jest opcjonalne dla RN 500, z funkcjami takimi jak pomiar prędkości (manualny/GPS), monochromatyczny pulpit oraz antena GPS.

Standardowe wyposażenie obejmuje wał przegubowo-teleskopowy z kółkiem ścinanym, koła transportowe, oświetlenie drogowe LED oraz zestaw do próby kręconej, natomiast opcjonalnie dostępne są wały ze sprzęgłem przeciążeniowym, nadstawki, plandeka rolowana, tarcze siewu granicznego oraz systemy siewu granicznego(mechaniczne lub elektroniczne).