Jaki przedplon i gleby pod uprawę pszenicy ozimej?

Pszenica ozima do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga odpowiedniego stanowiska podpowiadamy, jaki przedplon i gleby nadają się pod uprawę pszenicy.

Gleby pod uprawę pszenicy

Pszenica ozima do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga gleb o wysokiej kulturze o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Najlepiej pod uprawę tej rośliny nadają się gleby kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz pszennego górskiego, zaliczanych do klasy bonitacyjnej od I do IIIa.

Pszenica ozima może być również uprawiana na kompleksach gorszych (pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry i dobry), jednak wówczas należy zadbać o jej właściwe nawożenie.

Przedplon dla pszenicy ozimej

Bardzo dobrymi przedplonami w uprawie pszenicy ozimej są rzepak oraz groch jadalny i pastewny, które zbierane są wcześnie, co daje możliwość dobrego przygotowania stanowiska. Dodatkowo rośliny te pozostawiają wartościowe resztki pożniwne oraz stanowisko wolne od chwastów.

Dobrze sprawdza się również jako przedplon łubin oraz ziemniaki wczesne i średnio wczesne. Dobrym przedplonem są ziemniaki średnio późne i późne, bobik oraz koniczyna z trawami.

Słabszymi przedplonami są z kolei buraki cukrowe i pastewne oraz kukurydza uprawiana na ziarno, które pozostawiają bardzo mało czasu na przygotowanie stanowiska do siewu pszenicy. Jednak w praktyce rolniczej buraki stanowią częsty przedplon dla pszenicy, ze względu na pozostawienie po sobie dobrego stanowiska bogatego w składniki pokarmowe.

Najgorszym przedplonem w uprawie zbóż są same zboża. Pszenica plonuje dobrze jedynie po owsie, który zaliczany jest do roślin fitosanitarnych. Korzenie owsa wytwarzają skopolatynę, będącą alkaloidem przeciwdziałającym rozwojowi patogenów powodujących porażenie podstawy źdźbła.

Fragment artykułu “Stanowisko pod pszenicę ozimą” z lipcowo-sierpniowego wydania Wiadomości Rolniczych Polska