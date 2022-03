Jaki jest wpływ rosyjskiej napaści na Ukrainę na rynek nawozów?

Według ekspertów Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP konsekwencje ekonomiczne wojny w Ukrainie dla światowego rynku nawozów są poważne. Będzie to miało negatywne skutki dla bezpieczeństwo żywnościowego szczególnie wielu, mniej zamożnych regionów świata.

– Białoruś i Rosja mają znaczący udział w światowym eksporcie nawozów potasowych (blisko 40 proc. łącznie) oraz wieloskładnikowych. Rosja jest również ważnym graczem na światowym rynku nawozów azotowych (12 proc.). Polska w relatywnie małym stopniu zaspokaja swoje potrzeby krajową produkcją w przypadku nawozów potasowych (w ok. 40 proc., w tym nawozów wieloskładnikowych mających w składzie potas). Wyzwaniem będzie ich zastąpienie w krótkim terminie ze względu na wysoką koncentrację tego rynku i duże znaczenie Rosji i Białorusi. Natomiast Ukraina jest istotnym partnerem eksportowym dla Polski w segmencie nawozowym. W tym aspekcie wojna może tymczasowo zwiększyć podaż nawozów o tę część produkcji, która trafiłaby do naszych sąsiadów – mówi Maciej Rozkrut z Zespołu Analiz Sektorowych Banku PKO BP.

Wszystkie rodzaje nawozów silnie drożały od początku 2021. W lutym mocznik był o 122 proc., superfosfat potrójny o ok. 52 proc. droższy niż rok temu.

W ocenie bankowych analityków polscy producenci muszą zmierzyć się z wysokimi cenami surowców do produkcji – przede wszystkim gazu ziemnego (w lutym +300 proc. r/r), ale również fosforytów (+96 proc. r/r) i soli potasowej (+93 proc. r/r). Niewielkim pocieszeniem jest niedawna przecena uprawnień do emisji CO2 (-24 proc. od szczytu w lutym).

– Nawet do 80 proc. kosztu produkcji nawozów azotowych stanowią koszty gazu ziemnego, a jego ceny w Europie utrzymują się na historycznie wysokich poziomach. Skłania to producentów do ograniczania produkcji w europejskich zakładach, co obserwowaliśmy też w listopadzie i grudniu 2021 . Takie działania podjęła już Yara w swoich fabrykach we Włoszech i Francji. Wydaje się, że skala tego zjawiska nie powinna być duża ze względu na wysokie ceny nawozów, niskie stany zapasów po okresie ograniczonej produkcji z 2021 i potencjalne wsparcie (dla producentów lub rolników) ze strony rządów mających na względzie bezpieczeństwo żywnościowe – informuje Piotr Bujak, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP.

Jak wskazują bankowi eksperci, wysokie ceny nawozów skłaniają rolników do ograniczania bądź optymalizowania ich zużycia. Skalę takich dostosowań w produkcji rolnej powinny ograniczać bardzo wysokie ceny wielu płodów rolnych.

Ich zdaniem mniejsze zużycie nawozów i wysokie ceny płodów rolnych mogą doprowadzić do mniejszych plonów w skali globalnej i zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu, szczególnie w mniej zamożnych krajach.