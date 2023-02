Jaka zaprawa w kukurydzę?

W zaleceniach ochrony kukurydzy przed chorobami i szkodnikami na 2023 rok znajduje się kilka zapraw nasiennych pozwalających zabezpieczyć rośliny przed niektórymi wczesnowiosennymi zagrożeniami. Jakie to zaprawy?

W odniesieniu do fungicydów za ich pomocą ogranicza się zagrożenie ze strony zgorzeli siewek, głowni guzowatej kukurydzy (pierwszej generacji) oraz głowni pylącej. Dzięki dostępności zapraw wymienionych w tabeli 1, można skutecznie zabezpieczyć rośliny przed najważniejszymi chorobami okresu wiosennego.

Zaprawy nasienne zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka Zgorzel siewek Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna Rancona 450 FS ipkonazol 5,5 ml/100 kg ziarna Redigo M 120 FS metalaksyl + protiokonazol 15 ml/100 kg ziarna Surrender fludioksonil 50 ml/100 kg ziarna Vibrance 500 FS sedaksan 2,5 ml/50 tys. ziarna Głownia pyląca kukurydzy Lumiflex ipkonazol 18 ml/100 kg ziarna Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna Rancona 450 FS ipkonazol 18 ml/100 kg ziarna Vibrance 500 FS sedaksan 15 ml/50 tys. ziarna Głownia guzowata kukurydzy Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 07.01.2023 r.)

W odniesieniu do zapraw nasiennych skierowanych przeciwko szkodnikom, sytuacja nie wygląda już tak dobrze jak to ma miejsce przy chorobach. Choć wiosną liczba gatunków uszkadzających zasiewy jest duża, to ograniczać za pomocą zapraw zoocydowych można tylko pojaw ptaków (odstraszanie), drutowców, rolnic i larw stonki kukurydzianej. Trzeba też wiedzieć, że zaprawy zoocydowe rzadko są stosowane odgórnie przed sprzedawcę materiału siewnego. Chcąc je nanieść na ziarniaki trzeba na etapie zamawiania ziarna zgłosić taką potrzebę lub na własną rękę doprawić materiał siewny w dedykowanej firmie mającej pozwolenie na zaprawianie ziarna. Nie ma przeciwskazań, aby na ziarniaku była naniesiona podwójna ochrona fungicydowo-zoocydowa.

Insektycydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami

Szkodnik Insektycyd Substancja czynna Dawka Drutowce, larwy stonki kukurydzianej Force 20 CS teflutryna 50 ml/50 tys. ziarna Rolnice Fortenza 600 FS cyjanotraniliprol 37,5 ml/50 tys. ziarna Ptaki Korit 420 FS ziram 87,5 ml/50 tys. ziarna

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 07.01.2023 r.)

Z uwagi na to, że pojaw niektórych wczesnowiosennych chorób i szkodników może stanowić zagrożenie dla późniejszej wysokości oraz jakości plonów kukurydzy, stąd podejmuje się działania ograniczające ich liczebność. Jedną ze stosowanych tu metod, oprócz zabiegów niechemicznych, jest używanie zapraw nasiennych.

Obecnie prawie cały dostępny na rynku materiał siewny kukurydzy jest odgórnie zaprawiany środkiem grzybobójczym. To dobre rozwiązanie, ale może się okazać, że środek zastosowany przez hodowcę lub dystrybutora nie ochroni roślin przed niektórymi chorobami, które plantator stwierdzał na swoich polach. W takiej sytuacji na etapie zamawiania ziarna siewnego trzeba zgłosić potrzebę użycia takiej zaprawy, która zabezpieczy rośliny przed konkretną chorobą. Można też samodzielnie zlecić firmie zajmującej się usługowym zaprawianiem materiału siewnego taki proces, bo zaprawy nie są dostępne w handlu detalicznym