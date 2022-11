Jaką przyjąć strategię nawożenia rzepaku na wiosnę? Wykład prof. Witolda Szczepaniaka

Jaką przyjąć strategię nawożenia rzepaku na wiosnę? Czy wprowadzić modyfikacje w przyjętym przez nas nawożeniu. Kiedy powinniśmy podać azot i jak poprawić jego wykorzystanie?

W tym roku wielu z nas oszczędziło na nawożeniu obniżając dawki azotu, zatem kuszące jest powtórzyć tę strategię nadchodzącej wiosny. Czy to się może udać? Kiedy można sobie na to pozwolić? Po jakie nawozy sięgnąć, aby w krótkim czasie do kwitnienia składnik zdążył się przemieścić? Co się stanie, gdy opóźnimy nawożenie? To pytania, które pojawiają się wśród plantatorów. Podpowiedzi odnośnie strategii wiosennego nawożenia azotem w najbliższym sezonie udziela dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach Akademii Rzepaku.

Źródło: akademiarzepaku.pl