Jaka odmiana jęczmienia ozimego? Sprawdź Listę Odmian Zalecanych do uprawy w 2024 roku. Opis najnowszych odmian

Zastanawiasz się nad odmianą do siewu. Pewną podpowiedzią są Listy Odmian Zalecanych. Zawierają wykaz odmian rekomendowanych do uprawy w poszczególnych województwach.

Wśród jęczmienia ozimego rekomendowanego do uprawy w 2024 r. najdłużej utrzymującą się na Liście Odmian Zalecanych (rekomendowaną od 2016 r.) jest odmiana Zenek (Krajowy Rejestr 2013) w województwie lubelskim. Najliczniej zalecany, bo aż w 14 województwach jest jęczmień ozimy Jakubus (KR 2017), który gości na LOZ od 2019 r.

W tym roku na LOZ po raz pierwszy znalazły się odmiany SU Midnight (KR 2021), rekomendowana aż w 9 województwach oraz Bohun (KR 2021) polecana w województwie wielkopolskim i Picasso (KR 2021) w warmińsko-mazurskim. Wstępnie rekomendowane w poszczególnych województwach są: Julia, SU Laubella, RGT Mela, Finezja, Teuto (wpisane do KR w 2022 r.). Poniżej przedstawiamy charakterystykę odmian wpisanych na LOZ w 2024 r.

Nowe odmiany na LOZ w 2024 r.

Bohun – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna średni do dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby nieco poniżej średniej. Hodowca: HR Strzelce.

Picasso – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Polska.

SU Midnight – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

Nowe odmiany wstępnie rekomendowane na LOZ w 2024 r.

Finezja – odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. Pełnomocnik hodowcy: SZB Polska.

Julia – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska.

RGT Mela – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę – średnia, na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

SU Laubella – odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna średni. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na rynchosporiozę – średnia. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

Teuto – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: DANKO HR.

Lista Odmian Zalecanych

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) jest corocznie aktualizowana przez COBORU w oparciu o wyniki doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Na LOZ znajdują się odmiany, które w danym regionie uzyskują dobre wyniki w co najmniej 2-letnich doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDO). W tych badaniach oceniana jest przydatność odmiany do uprawy w danym województwie. Wcześniej przechodzą 3-letnie badania, które kwalifikują je (lub nie) do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Odmian. Na LOZ najlepsze odmiany mogą znaleźć się wcześniej – po pierwszym roku badań, jako odmiany wstępnie rekomendowane. Pod ocenę berze się wówczas wyniki z doświadczeń rejestrowych.