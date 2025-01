Jaka kara za wykopanie stawu bez zezwolenia? Gdzie i jak zgłosić wykopanie stawu?

W zależności od tego jak duży i głęboki jest staw wymaga odpowiedniego zgłoszenia. Wykopanie stawu bez niezbędnych pozwoleń jest traktowane jako przestępstwo przeciwko środowisku naturalnemu.

Wykopanie stawu bez wymaganych pozwoleń jest przestępstwem przeciwko środowisku naturalnemu i grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Mówi o tym art. 100 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004.

Kto nakłada karę?

Karę nakładają pracownicy PGW WP na podstawie upoważnień prezesa PGW WP, który jest organem uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Myśląc zatem o dokonaniu zmian na działce, które są ingerencją w środowisko naturalne musimy zdawać sobie sprawę z możliwych konsekwencji.

Kara za wykopanie stawu bez pozwolenia nie jest jedyną sankcją. Osoba, która dokonuje takich działań, może również zostać zobowiązana do przywrócenia stanu sprzed naruszenia, a także do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem pierwotnego stanu środowiska. Ponadto tworzenie nowego zbiornika wodnego może być uznane także za samowolę budowlaną.

Zgłoszenie lub pozwolenie na staw

Wykonanie stawów o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu podlega zgłoszeniu wodnoprawnemu (art. 394 Prawo Wodne). Tego typu zbiorniki nie mogą być napełniane w ramach usług wodnych. Zasilane mogą być tylko i wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi. Zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu działki właściciela.

Na wykonanie stawów większych, w szczególności rybnych oraz przeznaczonych do oczyszczania ścieków albo rekreacji trzeba mieć pozwolenie wodnoprawne.

Legalizacja wykopanego już stawu

Jeżeli urządzenie wodne zostało już wykonane i nie ma na nie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia to właściciel takiego urządzenia (stawu) może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. O zgodę występujemy do właściwej miejscowo jednostki nadzoru wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.

Wpis urządzenia wodnego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami obejmuje:

nazwę, siedzibę, adres właściciela i sposób korzystania z wód;

parametry urządzenia wodnego i jego stan techniczny;

lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne;

dane dotyczące zgody wodnoprawnej określającej warunki korzystania z wód.

Wszelkie zmiany powyższych danych właściciel urządzenia wodnego (stawu) zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.

Zgłoszenie do nadzoru budowlanego

Wykopanie niewielkiego stawu ziemnego do 1000 m2 i 3 m głębokości (art. 29, 30 Prawo budowlane) bez użycia materiałów budowlanych najczęściej nie wymaga zgłoszenia w miejscowym nadzorze budowlanym. W ustawie prawo budowlane czytamy, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa stawów i zbiorników wodnych w określonych wyżej parametrach położonych w całości na gruntach rolnych. Także basen i oczko wodne możemy wybudować do 50 m2 bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Stawy przeznaczone dla gospodarki leśnej nie wymagają zgłoszenia i pozwolenia o ile nie przekraczają 500 m2 i głębokości do 2 m.

W niektórych przypadkach (np. położenie na terenach objętych dodatkową ochroną np. Natura 2000) może być konieczne takie zgłoszenie. Najczęściej według uproszczonej procedury. To , czy jest ono niezbędne trzeba zweryfikować w odniesieniu do położenia działki, czy wielkości zmian jakie chcemy dokonać.

Jeśli takie są wymagane, to zgłaszamy prace przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (jest to tzw. cicha zgoda).

Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: