Jaka jest opłacalność produkcji pszenicy?

Jak zmieniła się w ostatnich miesiącach opłacalność produkcji pszenicy? Postanowiliśmy to sprawdzić na podstawie porównania kalkulacji kosztów produkcji tej rośliny z okresu sprzed podwyżek cen nawozów i kalkulacji opublikowanych w tym miesiącu.

Jak wynika z porównania kalkulacji kosztów produkcji pszenicy ozimej, pomimo wzrostu cen nawozów, opłacalność jej produkcji zwiększyła się w porównaniu do okresu sprzed podwyżek cen nawozów. W sierpniu zeszłego roku szacunkowy nakład na nawożenie 1 ha uprawy wynosił 1388,75 zł, podczas gdy przy obecnych cenach nawozów jest to prawie o 1 tys. zł/ha więcej.

Wzrosła jednak znacznie cena ziarna; w sierpniu wynosiła prawie 900 zł/t brutto, podczas gdy w lutowej kalkulacji jest to ponad 1330 zł/t brutto. Ostatnia wartość jest jednak wobec ostatnich spadków cen przeszacowana i należałoby ją obniżyć o co najmniej o 100 zł/t, co i tak przy plonie 7 t/ha dawałoby wynik finansowy na poziomie ok. 2074 zł/ha w porównaniu do ok. 1244 zł/ha w sierpniu zeszłego roku.

Pamiętajmy, że kalkulacje mają charakter orientacyjny i powstają przy uwzględnieniu obecnych cen środków produkcji i ziarna. Mogą się różnić w zależności od sposobu uprawy, nawożenia etc. czy w końcu metodologii, a aby obliczyć je precyzyjnie, należy w wybrane pola wstawić wartości obowiązujące w gospodarstwie. Kalkulacje dają jednak dość klarowny obraz tendencji, z jakimi mamy do czynienia.