Jaka będzie stawka zwrotu akcyzy za paliwo w 2025 r.?

Znamy już stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2025 r.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2025 r.

Projekt wskazanego wyżej rozporządzenia wykonuje upoważnienie zawarte w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z nim Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2025 r. wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Procedura zwrotu podatku akcyzowego za paliwo

W myśl ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten zawiera informacje o liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (dalej: DJP) bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot tego podatku. Liczbę tę ustala się z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na DJP określonych w załączniku do wskazanej wyżej ustawy na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych.

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego oraz średniej rocznej liczby DJP bydła, owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jak ustala się kwotę zwrotu podatku akcyzowego?

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego dla użytków rolnych oraz w odniesieniu do posiadanych w gospodarstwie świń oraz dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni.

W związku z tym rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego, w przypadku ubiegania się również o zwrot tego podatku z tytułu posiadanego bydła, świń, owiec, kóz i koni ma obowiązek podać we wniosku również informacji o średniej rocznej liczby świń oraz o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu zawierającego informację w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2025 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zgodna z przepisami art. 26 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.). Wysokość kwoty zwrotu podatku akcyzowego na 1 l oleju napędowego zawarta w projekcie omawianego rozporządzenia nie przekracza limitu wyznaczonego we wskazanej wyżej dyrektywie. W stawce zwrotu uwzględnia się również opłatę paliwową i emisyjną.