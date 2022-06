Jak żywić krowy w okresie zasuszenia?

Zasuszenie jest okresem w którym krowy nie produkują mleka. Trwa od 8 do 3 tyg. przed terminem wycielenia. Wskazane jest, by dawki pokarmowe w tym czasie były uboższe w energię, zawierały mniej białka oraz mineralnych i witamin. W miarę zbliżania się terminu porodu, dawki pokarmowe powinny być zbliżone do tych podawanych w okresie laktacji.

W trakcie zasuszenia organizm krowy przygotowuje się do czekającego go porodu oraz intensywnej produkcji mleka w kolejnej laktacji. Żywienie w tym czasie powinno umiejętnie sterować kondycją zwierzęcia by odpowiednio przygotować organizm krowy i zasiedlające żwacz mikroorganizmy do intensywnego pobierania paszy, po wycieleniu. Postępowanie takie ma również wpływ na schorzenia metaboliczne oraz utrzymanie dobrej zdrowotności krów w początkowym okresie laktacji.

Dostarczane podczas zasuszania składniki pokarmowe powinny zaspokajać potrzeby bytowe krowy, umożliwić prawidłowy rozwój płodu i łożyska oraz przygotować zwierzę do kolejnej laktacji. W tym czasie w organizmie krowy następują dynamiczne zmiany statusu fizjologicznego, metabolicznego oraz hormonalnego. W ostatnich 3 tyg. ciąży, zawartość DNA w miąższu gruczołu mlekowego krowy wzrasta o ok. 50%, zaś masa wymienia o ok. 500 g/dzień. Także rozwijający się w tym czasie płód wraz z łożyskiem może ważyć 40-50 kg i więcej.

Pobranie suchej masy przez krowy podczas zasuszenia powinno wynosić 1,7-2,0 % masy ciała. W trakcie zasuszenia nie można dopuścić do zbyt dużej koncentracji energii w paszy zasuszanych krów. Zapotrzebowanie w tym czasie, w pełni pokrywają dobrej jakości pasze objętościowe, zarówno te suche jak i soczyste. Odpowiednimi paszami są m. in.: zielonka pastwiskowa, sianokiszonki z traw, siano łąkowe oraz słoma zbożowa Ta ostatnia nie może być zanieczyszczona toksynami grzybowymi.

Kontrolowanie żywienia krów zasuszanych ma na celu przede wszystkim utrzymanie właściwej kondycji zwierząt. Powinna wynosić ona 3,5 w skali BCS (kondycja ciała zwierząt mierzona jest w pięciopunktowej skali, gdzie 1 pkt oznacza krowę skrajnie chudą, a 5 pkt krowę skrajnie otłuszczoną). Nie powinno w dawce pokarmowej stosować się kiszonki z kukurydzy w ilości przekraczającej 50% s.m. Zbyt duża ilość energii w paszy może skutkować nadmiernym otłuszczeniem się zwierzęcia. Takie krowy predysponowane są do ciężkich porodów i schorzeń metabolicznych. Nadmierny udział w dawce mieszanek z roślinami strączkowymi skutkuje nadmierna podażą białka, wapnia i potasu. Bardzo dobrym materiałem paszowym są pasze wyprodukowane na bazie traw – tzw. sianokiszonki. Te ostatnie wraz z kiszonką z kukurydzy stanowią dobre zbilansowanie dawki pokarmowej dla krów zasuszanych.. Należy pamiętać, że trawy mogą zawierać zbyt duża ilość potasu, co zwiększa ryzyko wystąpienia porażenia poporodowego. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla krów zasuszonych jest żywienie pastwiskowe.

Przez cały okres zasuszenia krowy powinny otrzymywać te same pasze jak podczas laktacji. Dzięki takiemu postępowaniu nie wystąpią zmiany skutkujące ograniczeniem wielkości brodawek żwaczowych oraz składu mikroflory zasiedlającej żwacz.

Na 3 tygodnie przed porodem należy krowę przygotować do porodu i laktacji. W tym czasie należy zwiększyć zawartość białka w dawce pokarmowej, wprowadzając mieszankę treściwą oraz zwiększając ilość zadawanej kiszonki z kukurydzy. Maksymalna ilość pasz treściwych w ostatnim tyg. zasuszenia powinna wynosić ok. 0,5% masy ciała krowy tj. ok. 3-4 kg dziennie na sztukę.

Ważne jest też zapotrzebowanie na białko. Jego niedobór skutkuje: zatrzymaniem łożyska, gorączką poporodową, utrudnionymi porodami, cichymi rujami czy mastitisem. W tym czasie dawka pokarmowa krowy powinna zawierać 12-14% białka. Najlepiej wprowadzić do dawki np. poekstrakcyjną śrutę sojową lub rzepakową w ilości 1 kg.

Nie bez znaczenia są również witaminy i sole mineralne. Najwygodniej jest stosować je w premiksach mineralno-witaminowych, przeznaczonych dla krów w tym stanie fizjologicznym. W celu ograniczenia ryzyka występowania gorączki poporodowej oraz zapewnienia właściwego bilansu kationowego zaleca się stosować pod koniec okresu zasuszenia takie sole anionowe jak chlorek i siarczan sodu, wapnia oraz siarczan magnezu. Mieszanki powinny charakteryzować się stosunkiem wapnia do fosforu jak 0,8-1,0 do 1. Chodzi o to, by zmusić organizm krowy do wcześniejszego uwalniania wapnia z rezerw znajdujących się w kościach, jeszcze przed rozpoczęciem się laktacji. Takie postępowanie ma na celu ograniczenie występowania gorączki okołoporodowej. Podawane w tym czasie premiksy mineralno-witaminowe powinny w swoim składzie zawierać także selen i witaminę E.. Ich niedobory skutkują występowaniem mastitis, zatrzymaniem łożyska, problemami z rozrodczością i ograniczać mleczność. Wit. C w mieszance obniża liczbę komórek somatycznych w mleku, zaś z wit A i β-karoteny ponadto ogranicza liczbę przypadków zatrzymania łożyska. Wszystkie te witaminy są niezbędne dla prawidłowego przebiegu ciąży i porodu. Niedobór β-karotenów ponadto skutkuje słabymi noworodkami cieląt oraz gorszą ich odpornością. Dobrymi źródłami β-karotenów są zielonki, sianokiszonki oraz dobre siano.