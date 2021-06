Jak zwiększyć wartość sprzedawanej maszyny?

Wymiana maszyn na nowsze, wydajniejsze, nowocześniejsze – to chleb powszedni w gospodarstwach rolnych. Zakup sprzętu to koszt, który jest jednak pomniejszony o wartość odsprzedaży poprzedniej maszyny. Co zrobić, aby bilans był jak najbardziej korzystny?

Jak wskazują statystyki sprzedaży sprzętu rolniczego, obecny rok w tym kontekście okazał się pozytywny dla rolnictwa. Wielu gospodarzy decyduje się na zakup nowych ciągników i maszyn, czy to korzystając z dotacji, czy też wyłącznie z własnych środków. Kwitnie również rynek sprzętu używanego. I choć zwykło się mówić, że każda potwora znajdzie swego amatora, to jednak sprzedając maszynę w dobrym stanie mamy zdecydowanie większą szansę na uzyskanie wyższej ceny, jak również brak reklamacji ze strony niezadowolonego nabywcy. Jednak dobry stan maszyny jest wynikiem odpowiedniego podejścia w całym okresie eksploatacji, a nie tylko na etapie przygotowania do odsprzedaży.

Dokumentacja techniczna

Odpowiednio serwisowany sprzęt nie tylko zwiększa szansę na bezawaryjną pracę, ale także zapewnia wyższą wartość sprzętu wystawianego na sprzedaż. Obecnie, w dobie niemal nieograniczonego dostępu do informacji oraz powszechnie dostępnych portali ogłoszeniowych, które pozwalają na wyszukiwanie i porównywanie niezliczonej liczby ofert, ogromnym atutem danego ciągnika, kombajnu czy innej zaawansowanej maszyny okazuje się dokumentacja serwisowa. Jest to niezbity dowód na to, że poprzedni właściciel odpowiednio dbał o czasową wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz ogólny stan sprzętu, a wszelkie prace naprawcze były prowadzone przez fachowców.

Jeżeli naprawy i przeglądy były wykonywane w oparciu o oryginalne części zamienne i środki smarne, ewentualnie zamienniki renomowanych producentów, jest to dodatkowy atut dla kupującego oraz potwierdzenie wysokiej kultury eksploatacji maszyny. Warto zatem gromadzić wszelkie dokumenty potwierdzające usługi serwisowe, zakup części zamiennych itp. – to doskonały wabik, który przyciągnie klienta nawet z odległych zakątków kraju. Kupującego zaś utwierdza w przekonaniu, że towar jest wart wyższych pieniędzy.

Pierwsze wrażenie

Nic tak nie odstrasza potencjalnego kupca, jak brudna maszyna. Oczywistą sprawą jest, że sprzęt brudzi się podczas pracy. Z jednej strony klient, który kupuje maszynę w trakcie sezonu, może podczas oględzin zanieczyszczonego sprzętu odnieść wrażenie, że maszyna jest ciągłej eksploatacji. Jednak brud pozostawiony na maszynie poza sezonem roboczym, lub też stare zanieczyszczenia (kurz i oleje w komorze silnika, bałagan i śmieci w kabinie, kiełkujące rośliny w zakamarkach kombajnu czy stary obornik na ramie rozrzutnika) świadczą o niedbalstwie użytkownika i w ogromnym stopniu psują pierwsze, często decydujące wrażenie. Ponadto zalegające na maszynie zanieczyszczenia mogą mieć trwały wpływ na stan maszyny – występowanie ognisk korozji, zniszczenie tapicerki czy wyblaknięcie lakieru.

Ogromny wpływ na ogólny wygląd maszyny ma też sposób jej przechowywania. Promienie słoneczne mają destrukcyjny wpływ na powłokę lakierniczą (z czasem staje się matowa i wyblakła) oraz elementy wykonane z tworzyw sztucznych (opony, wszelkie “plastiki”), zaś wilgoć powoduje występowanie korozji. Warto zatem trzymać maszyny pod dachem – nie tylko ciągniki i kombajny, ale nawet proste narzędzia uprawowe.

Ślady eksploatacji w postaci wytartej farby na elementach roboczych, zarysowań czy lekko wypłowiałych powierzchni to normalna sprawa. Warto zadbać o to, by wszelkie niedoskonałości były mniej widoczne. Na rynku dostępnych jest wiele przydatnych środków, które przywracają dawny blask podstarzałym maszynom. Woski, czernidła do opon i inne kosmetyki są powszechnie dostępne choćby na działach samochodowych w większych supermarketach. Ich użycie nie obciąża nadmiernie portfela, a zapewnia znacznie lepsze wrażenie wizualne. W większości przypadków nie warto jednak iść o krok dalej, w kierunku malowania całej maszyny. Pozostawiona w oryginale sprawia lepsze wrażenie niż sprzęt “odpicowany”, co do którego potencjalny klient staje się podejrzliwy.

Różnice w wyposażeniu

Jaka jest “sześćdziesiątka” – każdy widzi. Jednakowa moc, jeden rodzaj przekładni, pompa o określonym wydatku – każdy egzemplarz jest podobny. Dziś jednak pod tym samym modelem może kryć się zupełnie różne wyposażenie, które diametralnie zmienia wartość maszyny. Różne przekładnie: mechaniczne, zrobotyzowane, bezstoponiowe; hydraulika z pompą zębatą o stałym wydatku lub zaawansowany układ typu load-sensing z elektrozaworami; amortyzacja przedniej osi lub jej brak; automatyczne prowadzenie i wiele innych – to elementy, które wpływają zarówno na cenę zakupu nowej maszyny, jak i na wartość jej odsprzedaży.

Rozsądny dobór opcji wyposażenia podczas konfiguracji sprzętu procentuje zatem nie tylko podczas eksploatacji, ale również w chwili odsprzedaży. I o ile w niektóre elementy da się maszynę w łatwy sposób doposażyć, wykorzystując zestawy aftermarketowe (np. system nawigacji, przedni TUZ czy ładowacz czołowy), o tyle np. wymiana przekładni, układu hydraulicznego na inny, czy też montaż klimatyzacji, okazują się niemożliwe lub nieopłacalne. Warto spojrzeć na to przyszłościowo, gdyż z roku na rok zaczynają pojawiać się nowe, niepisane standardy, których niespełnienie powoduje drastyczny spadek atrakcyjności danego sprzętu na rynku wtórnym. Przykładowo, obecnie oszczędność zaledwie kilku tysięcy złotych przy zakupie ciągnika bez klimatyzacji lub elektroniczniego podnośnika może poskutkować brakiem zainteresowania daną maszyną na rynku wtórnym już za kilka lat, nawet mimo świetnego stanu technicznego.

Stan ogólny

Zużywanie się elementów roboczych to naturalne zjawisko występujące podczas eksploatacji maszyn. Kupujący nie wymaga, aby używany agregat uprawowy był wyposażony w zestaw nowych redlic czy talerzy. Całkowity stopień ich zużycia może oczywiście przesądzić o opłacalności zakupu maszyny. Jednak poza skrajnymi przypadkami, najbardziej w oczy rzucają się wszelkie nienaprawione uszkodzenia, np. wyłamany lemiesz, brakujące ostrza rozdrabniacza słomy, popękane przewody hydrauliczne itp. Jednym słowem, maszyna wystawiana do sprzedaży powinna być gotowa do ruszenia w pole – wtedy jej wartość jest znacznie wyższa.

Poświęcenie kilku czy kilkunastu godzin na dokładny przegląd maszyny przed sprzedażą to bardzo dobrze zainwestowany czas. Każda godzina bowiem może przynieść zysk liczony nawet w czterocyfrowych kwotach. A obopólna satysfakcja z udanej transakcji to wartość dodana, której nie da się przeliczyć na pieniądze.

wl