Chwasty dwuliścienne w szczególności tzw. zimujące niezwalczone jesienią potrafią w okresie wiosennym bardzo intensywnie się rozrosnąć, powodując utrudnienia w zbiorze oraz przyczyniają się do znacznych strat w plonie ziarna pszenicy ozimej. Podpowiadamy, jak zwalczyć uciążliwe chwasty dwuliścienne w pszenicy ozimej.

Najczęściej w okresie jesiennym na plantacji pszenicy ozimej występują zarówno gatunki jedno- jak i dwuliścienne. Czasami jednak może zdarzyć się tak, że gatunkami dominującymi będą głównie chwasty dwuliścienne.

Największe wyzwanie dla plantatora mogą stanowić tzw. chwasty zimujące, w szczególności, te których wschody pojawiają się pod koniec października czy nawet na początku listopada. Dotyczy to głównie bodziszka drobnego, chabra bławatka, maku polnego, przytuli czepnej, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, tobołków polnych, tasznika pospolitego, stulichy psiej czy maruny bezwonnej.

Wymienione gatunki można a nawet trzeba zwalczyć jeszcze jesienią. Pszenica w tym okresie może być w fazie 4. liści właściwych, a nawet początku krzewienia. Zatem wybór substancji czynnej (s.cz.) herbicydów powinien opierać się na informacji dotyczącej gatunków chwastów jakie występują na plantacji oraz fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz chwastów.

Herbicydy na chwasty dwuliścienne w pszenicę ozimą

Poniżej kilka przykładów s.cz. stosowanych pojedynczo lub gotowych mieszanin sprzedawanych w duetach czy w trio, które można stosować w pszenicy ozimej do fazy początku, pełni czy końca krzewienia lub końca wegetacji jesiennej.

Beflubutamid (np. BeFlex 500 SC), wykorzystywany jest głównie do zwalczania fiołka polnego i samosiewów rzepaku (przy okazji i miotły zbożowej) oraz gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, przetacznika perskiego i tasznika pospolitego w pszenicy ozimej do fazy pełni krzewienia.

2,4-D (np. Esteron 600 SC), może być stosowany do końca krzewienia pszenicy ozimej, w której skutecznie zwalcza chabra bławatka, tasznika pospolitego i samosiewy rzepaku.

Chlorotoluron (np. DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC czy Toluron 700 SC), odznacza się skutecznym działaniem w odniesieniu do chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty różowej, rumianu polnego, tasznika pospolitego i tobołków polnych (przy okazji zwalcza miotłę i wyczyńca). Może być aplikowany do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej.

Chlorotoluron + diflufenikan (np. Dyplomata 600 SC, Snajper 600 SC), mieszanina ta skutecznie ogranicza niektóre chwasty dwuliścienne, tj. bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity (ponadto miotłę zbożową). Duet ten polecany jest do stosowania w pszenicy ozimej do końca jej krzewienia.

Diflufenikan + florasulam + penoksulam (np. Bizon, Legion, Viper) jest to gotowa fabrycznie mieszanina, która jest zalecana do ochrony plantacji pszenicy ozimej do fazy 3 rozkrzewienia. Trio to skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne, tj. chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, mak polny, maruna bezwonna, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne (oraz miotłę zbożową).

Diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy (np. Alister Grande 190 OD), trio to można stosować do fazy pełni krzewienia pszenicy ozimej. Skutecznie zwalcza bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, przetaczniki, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulichę psią, tasznika pospolitego i tobołki polne (oraz przy okazji miotłę zbożową).

Fluroksypyr + florasulam (np. Flurostar Super SE, Tomigan Forte 102,5 SE), ta fabryczna mieszanina, zalecana jest do ochrony pszenicy ozimej, aż do końca wegetacji jesiennej. Duet ten skutecznie niszczy głównie przytulię czepną i marunę bezwonną oraz gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Flufenacet + pikolinafen (np. Pontos), duet ten może być stosowany aż do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej. Skutecznie ogranicza niektóre chwasty dwuliścienne, tj. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, rumianek pospolity, przytulia czepna, samosiewy rzepaku i tasznik pospolity (również miotłę zbożową).

Mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu (np. Incelo + Biopower), również i ta gotowa dwuskładnikowa mieszanina, może być stosowana aż do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej. Bardzo dobrze eliminuje gwiazdnicę pospolitą, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, przytulię czepną, rumianek polny, samosiewy rzepaku i tasznika pospolitego. Ponadto skutecznie ogranicza niektóre chwasty jednoliścienne.

Propoksykarbazon sodowy + mezosulfuron metylowy (np. Monolith 11,25 WG + Biopower) podobnie i ten duet można stosować w pszenicy ozimej, aż do późnej jesieni. Mieszanina ta bardzo skutecznie ogranicza gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne. Ponadto przy okazji zwalcza niektóre chwasty jednoliścienne.

Halauksyfen metylu (np. GF 2573), substancja ta polecana jest do ochrony pszenicy ozimej, aż do końca wegetacji jesiennej. Ogranicza skutecznie występowanie przytulii czepnej, ponadto dobrze zwalcza takie gatunki jak: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita i przetaczniki.

Halauksyfen metylu + florasulam (np. Quelex + Atpolan Bio 80 EC lub Dassoil czy Olbras 88 EC). Mieszaninę tę stosuje się do ochrony pszenicy ozimej, aż do końca jej wegetacji jesiennej. Skutecznie ogranicza przytulię czepną oraz gwiazdnicę pospolitą i samosiewy rzepaku.

Florasulam + metsulfuron metylowy + tribenuron metylowy (np. Fundamentum 700 WG) jest to bardzo skuteczne trio, które może być stosowane w bardzo późnej fazie pszenicy ozimej czyli od początku krzewienia aż do końca wegetacji jesiennej. Przy pomocy tej mieszaniny możemy bardzo skutecznie ograniczyć jedynie gatunki dwuliścienne, tj. jasnoty, dymnica pospolita, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku czy niezapominajka polna.