Jak znaleźć złoty środek między wydajnością a ekonomicznym użytkowaniem ciągnika rolniczego?

Połączenie odpowiedniej wydajności z ekonomicznym użytkowaniem ciągnika to duże wyzwanie, przed którym stają rolnicy zakupując maszynę. Odpowiednie pogodzenie tych dwóch, wydawać by się mogło skrajnych aspektów, może okazać się kluczem do oszczędności i sprawniejszego prowadzenia gospodarstwa.

Wydajność – to słowo klucz w wielu gospodarstwach rolnych. Zależy nam, aby jak najszybciej wykonać pracę, którą zaplanowaliśmy. Na ten aspekt wpływ mają dwa główne czynniki: prędkość jazdy oraz ustawienie maszyny, poprzez zwiększenie podatności narzędzia na opór oraz poślizg.

– Co istotne, w wydajności nie możemy liczyć na niską ekonomiczność wykonywania pracy. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że nie mamy innego wyboru i praca musi zostać wykonania w jak najbardziej sprawny sposób, szczególnie przy dużych powierzchniach do uprawy. Pamiętajmy jednak o tym, aby ustawić odpowiednią wartość mocy maszyny. W tym przypadku, musimy sprawdzić charakterystykę silnika. Jego wyższe obroty, szczególnie powyżej wartości mocy maksymalnej, powodują zwiększenie spalania i spadek mocy – mówi Dr Barbara Raba, Product Manager ds. Ciągników w CLAAS Polska.

Aby wydajność nie stała się jedynym aspektem, na który zwracamy uwagę, musimy pamiętać o efektywności, która wiąże się z ekonomią użytkowania maszyny. Tutaj najważniejszym aspektem jest uzyskanie jak najniższego spalania maszyny pracującej, ale przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości ciągnika rolniczego. Przykładowo, elementy robocze maszyny mają określoną wytrzymałość. Im większa prędkość pracy, tym szybciej mogą się zużywać. Jakie czynniki zatem wpływają bezpośrednio na spalanie oleju napędowego?

Ciśnienie w ogumieniu

Istotne jest, aby w tym przypadku trzymać się wskazań producenta. Często zdarza się, że rolnicy utrzymują zbyt wysokie ciśnienie w oponach i ignorują rozpisane zalecenia. Dzięki odpowiedniemu ciśnieniu możemy (w znacznym stopniu) ograniczyć poślizg kół oraz polepszyć właściwości trakcyjne ciągnika. Oszczędności wynikające z odpowiedniego doboru ciśnienia, wobec wysokich kosztów paliwa, mogą w znacznym stopniu wpłynąć na opłacalność gospodarstwa.

Balastowanie ciągnika

Balastowanie sprawdzane jest poprzez obserwację poślizgu ciągnika. Zbyt mały oznacza, że maszyna jest za bardzo przeciążona. Za duży nacisk natomiast, będzie wskazywał na fakt niedociążenia ciągnika.

Ustawienia ciągnika

– Warto zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie samej maszyny. Dotyczy to m.in. przekładni; należy ją ustawić tak, aby był odpowiedni bieg w skrzyni mechanicznej czy zakres obrotów w skrzyni bezstopniowej. Inna ważna kwestia to załączenie napędu na cztery koła oraz mechanizmu różnicowego, a także kontrola tylnego podnośnika czy poślizgu. Podniesienie trzypunktowego układu zawieszenia podczas zwiększonego obciążenia ciągnika, może znacząco przyczynić się do ekonomicznego użytkowania – mówi Dr Barbara Raba.

Ustawienie urządzenia towarzyszącego

W tym przypadku należy dobrać odpowiednią szerokość narzędzia do ciągnika, ustawić wymaganą głębokość pracy oraz prędkość jazdy (zależną od typu narzędzia oraz wytrzymałości elementów roboczych).

Stan techniczny ciągnika

Kontrola używanej maszyny i jej odpowiednie serwisowanie, pozwala na niwelowanie ewentualnych awarii oraz, co istotne, utrzymuje wyższą wartość ciągnika na rynku wtórnym, który w Polsce cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Doświadczony serwis dokona czyszczenia filtrów powietrza, chłodnic, wentylatora, a także sprawdzi poziom oleju. Do tego skontrolowane zostanie oprogramowanie, które może mieć wpływ na prawidłowe zużycie paliwa. Najlepszym momentem na zbadanie stanu technicznego maszyny jest okres jesienno-zimowy – mówi ekspert CLAAS.

Warunki na polu

To, w jaki sposób zyskamy na odpowiednim wyważeniu wydajności oraz ekonomiczności działań na polu, zależne jest od warunków tam panujących. Mozaikowatość czy pagórkowatość terenu, a także wilgotność gleby czy temperatura otoczenia, mają duży wpływ na sposób zachowywania się maszyny podczas pracy.

Dodatkowe czynniki

Oprócz głównych czynników, które wpływają na pracę ciągnika, wyróżnić możemy również te nieco mniejsze, które dają możliwość zwiększenia wydajności. Zaliczamy do nich chociażby systemy rolnictwa precyzyjnego, czyli zespołu technologii, które tworzy kompleksowy system rolniczy ułatwiający zarzadzanie gospodarstwem.

Inne czynniki to prowadzenie równoległe oraz korzystanie z systemu programowania na uwrociach. System ten działa na zasadzie odtwarzania zapisanych sekwencji zdarzeń, które następują jeden pod drugim. Dzięki temu możliwe jest tworzenie sekwencji wykonywanych na uwrociach w momencie postoju ciągnika.

Ostatni czynnik to system telemetryczny, czyli wszystkie informacje dotyczące ustawień maszyny, analizy i możliwości doradzenia zmian przez eksperta ze strony w trakcie pracy. Jest to bardzo przydatna możliwość, dzięki której rolnik nie musi czekać na przyjazd przedstawiciela producenta, a może za pomocą rozmowy telefonicznej ustalić z nim szczegóły ustawień maszyny czy wystąpienia awarii. Wszystko dzięki temu, że ekspert na ekranie swojego komputera widzi dokładnie to samo co właściciel maszyny.

materiały prasowe CLAAS