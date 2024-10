Jak zdobyć dofinansowanie na maszyny rolnicze? Zapraszamy na webinarium!

23 października ruszył nabór na „Inwestycje przyczyniające się do poprawy klimatu i środowiska”. W ramach tego działania można kupić 112 maszyn i urządzeń rolniczych. Pojawia się wiele pytań na temat naboru, dlatego organizujemy specjalnie dla Was webinarium!

Nabór wniosków „Inwestycje przyczyniające się do poprawy klimatu i środowiska” to najciekawszy nabór tej jesieni, można się spodziewać ogromnego zainteresowania rolników. Beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie w wysokości nawet 200 tys. zł, jednak trzeba spełnić określone wymagania, aby środki trafiły na konto. Pojawia się coraz więcej pytań w tym zakresie – jakie maszyny, dla kogo, jakie zasady, jak wnioskować jako grupa rolników itd. Nabór wniosków będzie trwał niecały miesiąc, bo tylko do 20 listopada!

W związku z tym postanowiliśmy zorganizować dla Was webinarium już 29 października o godz. 18.00, podczas którego rozwiejemy wszelkie Wasze wątpliwości. Webinarium pt. „Jedyna szansa na dofinansowanie zakupu maszyn! O co chodzi w programie wsparcia inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu” poprowadzą Agata Stachowiak, Księgowa Rolnika oraz Grzegorz Ignaczewski, ekspert do spraw funduszy unijnych i Wspólnej Polityki Rolnej.

W programie przewidzieliśmy również możliwość zadawania pytań naszym ekspertom zarówno na żywo, podczas szkolenia, jak i już na etapie uzupełniania formularza zgłoszeniowego. Im więcej pytań zadacie – tym więcej odpowiedzi uzyskacie od naszych prelegentów!

Program webinarium i zapisy

Program wsparcia inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu – co niesie program dla rolników: zasady, warunki konieczne do przystąpienia do programu, katalog inwestycji i maszyn, na jakie można otrzymać dofinansowanie

Maszyny do bezorkowej uprawy gleby z dofinansowaniem z programu wsparcia inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu

Punktacja wniosków – jak się przygotować i wypełnić wniosek, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania

Sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami

Zapisz się na wydarzenie – wystarczy wybrać rodzaj biletu i pakiet oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Kliknij w link i zarejestruj się już dziś!: Jak zdobyć dofinansowanie – webinar

autor: Dorota Kolasińska