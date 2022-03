Jak zaoszczędzić paliwo podczas pracy sieczkarnią?

Obecne ceny paliwa nie nastrajają optymistycznie. Powoli staje się ono jednym z największych kosztów pracy. Warto więc sprawdzić, jak zmniejszyć zużycie paliwa na przykładzie użytkowania sieczkarni JAGUAR.

„Sieczkarnia jest przykładem maszyny, która cechuje się dużym zapotrzebowaniem na moc” – zauważa ekspert CLAAS POLSKA, Andrzej Kluczyński. To właśnie z tego powodu podczas projektowania modelu JAGUAR, konstruktorzy bardzo dużą uwagę przykładali do oszczędności w zużyciu paliwa. W modelu tym zastosowano rozwiązanie CLAAS POWER SYSTEMT (CPS), które między innymi wspiera oszczędność paliwa w trakcie codziennej pracy. Te starania zyskały swoje poparcie w testach porównawczych TÜV Nord przeprowadzonych w 2018 r. JAGUAR 950 o mocy 585 KM i przepustowości 164,5 t/h pozostawił konkurencję daleko z tyłu w kwestii oszczędności paliwa, zużywając zaledwie 0,53 l/t. „Jeszcze lepiej w naszych wewnętrznych testach radził sobie model 970, wyposażony w rzędowy silnik MAN z 6 cylindrami o mocy 790 KM” – komentuje Kulczyński. W tym przypadku zużycie wyniosło 0,41l/t, co jest imponującym wskaźnikiem w tej klasie mocy.

Ciągły wzrost cen paliwa

Obecna sytuacja w gospodarce odbija się na ciągłych wzrostach cen na stacjach benzynowych. Warto więc zastosować kilka dodatkowych rozwiązań, które pomogą nam w oszczędności paliwa w codziennej pracy sieczkarnią. „Dysponujemy obecnie wieloma rozwiązaniami, które można zastosować w celu obniżenia kosztów pracy” – komentuje ekspert CLAAS POLSKA – „Warto tutaj zwrócić uwagę na DYNAMIC POWER, który steruje mocą silnika, CRUISE PILOT, czy CEMOS AUTO PERFORMANCE” – dodaje Kulczyński.

Inteligentne zarządzanie mocą

Odpowiednie zarządzanie mocą silnika, ale także samą maszyną podczas pracy może znacznie wpłynąć na ekonomikę jazdy. DYNAMIC POWER steruje mocą silnika w zależności od obciążenia. System DYNAMIC POWER dostosowuje moc w 10 krokach. Pozwala to na oszczędność paliwa do 10,6% w trybie częściowego obciążenia maszyny. „Jest to bardzo pomocne rozwiązanie, kiedy na przykład nie jesteśmy w stanie wykorzystać pełnej mocy silnika” – dodaje Andrzej Kulczyński. DYNAMIC POWER dostępny jest w sieczkarniach JAGUAR, w modelach od 940 do 980, a także w serii 860 i 870.

Sterowanie prędkością

System automatycznego sterowania prędkością maszyny CRUISE PILOT również pomaga osiągnąć maksymalną zdolność pracy oraz efektywność maszyny, zwiększając tym samym komfort operatora. Początkowo system był dostępny tylko w jednym wyższym modelu maszyny – JAGUAR 980. Obecnie CLAAS wprowadził tą technologię w kolejnych modelach, nie tylko w JAGUAR 940 do 970, ale także w modelach 870 i 860. Aby używać CRUISE PILOT wpierw operator określa w CEBIS strategię pracy (do wyboru jedna z trzech). Ustalona strategia jest łatwo aktywowana poprzez użycie przycisku na dźwigni wielofunkcyjnej. Od tego momentu sieczkarnia JAGUAR w sposób ciągły pracuje na określonych parametrach. Jeśli gęstość łanu zwiększa się, to prędkość jazdy maszyny jest automatycznie redukowana. Jeśli gęstość łanu zmniejsza się, wtedy JAGUAR zwiększa prędkość jazdy, póki nie osiągnie określonego obciążenia silnika lub przepustowości. Zadaniem systemu jest efektywne wykorzystanie maszyny podczas zbiorów.

Pełna kontrola i maksymalna prędkość jazdy

Dzięki systemowi CEMOS AUTO PERFORMANCE w najnowszej serii sieczkarni JAGUAR, możliwe jest utrzymanie ustawionej prędkości silnika na stałym poziomie, przy jednoczesnej regulacji mocy i prędkości jazdy. Wraz ze wzrostem masy plonów, najpierw wzrasta moc silnika, a następnie prędkość jazdy. Jeśli masa roślin jest mniejsza, moc silnika jest automatycznie redukowana. Pozwala to utrzymać stałą prędkość obrotową silnika i eliminuje nagłe zmiany obciążenia. W ten sposób uzyskuje się równomierny przepływ materiału przy zachowaniu wysokiej niezawodności działania i niższym zużyciu paliwa. „System został nagrodzony srebrnym medalem Agritechnica 2019. Pozwala oszczędzić w dobrych warunkach nawet do 12% paliwa” – podsumowuje ekspert CLAAS POLSKA.

Aby jeszcze bardzie wesprzeć zabiegi zmierzające do oszczędności paliwa, sieczkarnie JAGUAR w modelach 900 zostały wyposażone w znany do tej pory z kombajnów LEXION system DYNAMIC COOLING, który w efektywny sposób pozwala zaoszczędzić paliwo. Jest to wariator ze zmiennymi obrotami. Prędkość obrotowa jest ustalana na podstawie temperatury powietrza doładowania, temperatury oleju hydraulicznego, temperatury płynu chłodzącego i temperatury zewnętrznej – opowiada o szczegółach technicznych Andrzej Kulczyński z CLAAS. Takie rozwiązania mają duży wpływ na efektywność całej maszyny.

Warto pamiętać o podstawach

Nowoczesne rozwiązania i systemy na pewno znaczenie pomagają i ułatwiają obniżanie zużycia paliwa w codziennej pracy sieczkarnią. Jednak jak wskazuje Andrzej Kulczyński należy także pamiętać o podstawowych czynnościach związanych z dobrym przygotowaniem maszyny – „Maszyna przed wyjazdem na pole musi być sprawna i odpowiednio przygotowana. Ważne jest abyśmy posiadali odpowiednio naostrzone noże, a także sprawną i w dobry stanie stalnicę oraz walce zgniatacza”. Nie można tutaj zapominać także o tak przyziemnym aspekcie jak odpowiednie ciśnienie w oponach. JAGUAR od dłuższego czasu może być wyposażony w system kontroli ciśnienia w oponach na przedniej osi – zapewniając szereg korzyści: ochronę gleby, zwiększoną trakcję oraz przede wszystkim komfort jazdy w polu, wysoką stabilność jazdy oraz minimalne zużycie opon w transporcie, a także w ostateczności oszczędność paliwa.