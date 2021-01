Jak zadbać o siatkę, folię i sznurek w okresie przestoju prasy?

Często zdarza się, że po zakończonym sezonie letnim zostają nam niewykorzystane sznurki, folie czy siatki. Tego typu materiały eksploatacyjne, których nie udało się do końca zużyć, warto jednak przechować na kolejny rok. Zwłaszcza, że przy odrobinie wiedzy, świetnie sprawdzą się przy kolejnych zbiorach, a my zaoszczędzimy trochę pieniędzy. Co zatem warto wiedzieć na temat konserwacji materiałów w okresie przestoju prasy?

Paweł Baurycza, ekspert z Claas Polska, podkreśla, że każdy rolnik wie, że na okres zimy należy odpowiednio zabezpieczyć swoje prasy. Ale nie powinno się również zapominać o materiałach, które wykorzystywane są w prasach do wiązania zbieranego materiału. Ekspert zaznacza, że już podczas zakupu, warto zdecydować się na wysokiej jakości materiały, dzięki czemu zyskamy gwarancję wydajnej i bezawaryjnej pracy systemu wiązania, nie tylko w sezonie, w którym nabyliśmy materiały eksploatacyjne. Długoletnie doświadczenie, liczne testy polowe oraz inteligentna segmentacja produktów sprawiają, że oferta CLAAS w zakresie siatki, sznurka i folii jest niezrównana. Gospodarność i niezawodność działania są stale poprawiane dla zapewnienia najwyższej jakości paszy za rozsądną cenę – dodaje Paweł Baurycza.

– Dobrze przechowywane i zabezpieczone siatki, sznurki czy folie pozwolą wówczas na szybki i sprawny start procesu wiązania każdej beli w kolejnym sezonie – zaznacza Olga Cucva regionalny doradca techniczny z Tama Polska. O czym, więc warto pamiętać?

Jak zabezpieczyć siatkę rolniczą?

Olga Cucva zwraca uwagę, że przede wszystkim rolka siatki, która została po zakończonym sezonie belowania, musi być wyjęta z prasy i przechowywana w optymalnej temperaturze. – To podstawowy błąd, który zdarza się rolnikom – tłumaczy ekspert Tama Polska. – Skrajnie niska lub skrajnie wysoka temperatura znacznie wpłyną na jakość produktu i mogą osłabić jego właściwości użytkowe w następnym sezonie. Przechowywanie rolek w pobliżu źródła ciepła, może w dodatku zniekształcić lub stopić cienkie włókna siatki, a to prowadzi do osłabienia lub nawet zerwania siatki przy jej ponownym wykorzystaniu. Dlatego jest to ważne, aby zwrócić na to uwagę – dodaje Olga Cucva. Warto pamiętać, aby nie przechowywać rolek w pobliżu jakichkolwiek spawarek lub szlifierek. Gorący pył lub opiłki mogą łatwo stopić włókna siatki, powodując jej pęknięcia podczas naprężenia.

Kolejnym ważnym aspektem jest przechowywanie rolki siatki w suchym miejscu. To również bardzo ważny warunek do spełnienia. Dlaczego? Ponieważ, jeśli dopuścimy do zamoczenia kartonowej tuby (rdzenia), może mieć to wpływ na dalsze użycie produktu. – Jeśli wilgoć dostanie się do środka, rolka siatki zwiększy swoją objętość, a to może spowodować „uwięzienie” siatki w podajniku prasy – uczula ekspert Tama Polska. – Najlepiej przechowywać rolki w oryginalnym opakowaniu, które pomoże utrzymać materiał w optymalnych warunkach – dodaje Olga Cucva. Jednym z powodów jest też fakt, że siatka jest bardzo mocna, gdy używana jest zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednak pojedyncze włókna w łatwy sposób mogą zaczepić o ostre krawędzie, co spowoduje rozrywanie się siatki i nawijanie się na wałki systemu oplotu w prasie.

Warto również pamiętać, aby nie przechowywać rolek na ziemi, gdzie rdzeń może zostać uszkodzony lub zgnieciony przez ciągnik czy wózek widłowy.

Sznurek rolniczy – co warto wiedzieć o przechowywaniu?

Sznurki są produkowane w 100 proc. z PP (polipropylen), dzięki czemu są całkowicie wodoodporne. Natomiast naklejka lub etykieta zawierają wszystkie potrzebne informacje dotyczące właściwości i rodzaju sznurka, dlatego należy przechowywać go w suchym miejscu, aby uniknąć błędów w identyfikacji.

Olga Cucva podkreśla też, że najlepszym sposobem przechowywania sznurka, jest ustawienie kłębka we właściwej jego pozycji. – Sznurek ustawiamy pionowo, nie na boku, zwłaszcza, jeżeli inne szpule lub pozostałe rzeczy są później przechowywane na górze. Warto zwrócić też uwagę na już częściowo użyte szpule, mają one mniejszą objętość i może powstać ryzyko wypadnięcia dna sznurka. Ze szpulami należy również obchodzić się delikatnie, gdyż każde uderzenie może łatwo uszkodzić integralność ostrożnego i dokładnego nawijania sznurka podczas produkcji – tłumaczy ekspert z firmy Tama Polska.

Jak przechowywać folię?

– Jeśli zaś chodzi o przechowywanie folii, którą chcemy móc jeszcze wykorzystać, najlepiej przechowywać całe rolki bezpośrednio w pudełkach kartonowych w pionie. Gdy krawędzie folii zostaną uszkodzone, wówczas naciągi – naprężenia w owijarce będą miejscami, które będą najbardziej narażone na pękanie – uczula ekspert z firmy Tama. – Nie należy przechowywać rolki na boku, gdyż może to z kolei spowodować uszkodzenie powierzchni całej rolki – dodaje Olga Cucva.

Co równie ważne – podobnie, jak pozostałe materiały eksploatacyjne, rolkę warto przechowywać suchym miejscu. Jeśli rolka ma rdzeń kartonowy, wilgoć z powietrza w pomieszczeniu może sprawiać, że tuba zostanie zawilgocona. Będzie to utrudniać dopasowanie rolki na wałku owijarki, gdyż tuba zwiększy swoją objętość. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie rolki w okresie zimowym.

Cena za rolkę siatki, folii czy kłębek sznurka nie jest decydująca – najważniejsze są koszty na jedną belę – zaznacza Paweł Baurycza.