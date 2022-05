Jak wygląda obecnie opłacalność produkcji kukurydzy na ziarno?

Dokładne przewidzenie opłacalności poszczególnych upraw nie jest łatwe, szczególnie w czasach, kiedy chociażby ceny środków do produkcji tj. nawozy, środki ochrony roślin czy paliwa zmieniają się (czytaj rosną) bardzo dynamicznie. Warto jednak pokusić się o tego typu kalkulacje, aby przynajmniej orientacyjnie sprawdzić, ile na danej uprawie można zarobić. Dzisiaj sprawdzamy, ile można zarobić na uprawie kukurydzy na ziarno.

O takie wyliczenie pokusiła się Wielkopolska Izba Rolnicza. Przedstawiamy je poniżej.

Według kalkulacji kosztów produkcji przy założeniu, że z 1 ha kukurydzy zbierzemy 8 t ziarna o wilgotności 30 proc., zysk z 1 ha wynosi ok. 2978 zł. Jeżeli zaś odliczymy od tej wartości dopłaty, zostanie ok. 2040 zł/ha. Pamiętajmy, że kalkulacje uwzględniają obecne, ale uśrednione ceny środków do produkcji. Podobnie jest z cenami ziarna, które mogą się różnić w zależności od regionu kraju. I które oczywiście mogą ulegać zmianom. I w końcu koszty produkcji jak i plony mogą się różnić w zależności od warunków gospodarowania i technologii produkcji.