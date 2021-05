Jak wyciągnąć traktor z grzęzawiska?

Prace polowe w pełni. W wielu regionach kraju nadal jest dość mokro, a przechodzące opady jeszcze potęgują to zjawisko. Niedługo też wjedziemy w łąki, a tam, szczególnie na torfowiskach, również mogą czekać na nas niemiłe niespodzianki. Co zatem zrobić, jeżeli zaczniemy lgnąć, a co, jeżeli już ulgniemy?

Kiedy na podmokłym gruncie koła zaczynają buksować, a teren przed ciągnikiem nie daje nadziei na łatwe wyjście z opresji, najrozsądniej jest podnieść narzędzie i spróbować się wycofać na delikatnym gazie, i z włączoną blokadą mechanizmu różnicowego, powoli zwalniając sprzęgło. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, warto spróbować jeszcze raz, jednak po usunięciu błota spod kuł, tak aby zredukować opór i umieszczeniu pod nimi desek, aby zwiększyć przyczepność.

Jeżeli jednak i to się nie uda, musimy narazić na uszczerbek swoją dumę i poprosić o pomoc. Ciągnik z pomocą drugiego traktora najlepiej wyciągać w linii prostej do tyłu po istniejących już śladach, aby ograniczyć opór. Najbezpieczniejszy w użyciu jest drążek holowniczy, jednak takie raczej w gospodarstwach nie są zbyt powszechne, a i czasem trudno je użyć. Jeżeli korzystamy z pasów, lin czy łańcuchów, upewnijmy się, że są wystarczająco mocne. Warto też zabezpieczyć łańcuch ciężkim przedmiotem, aby w razie zerwania nie zamienił się w pocisk i nie wyrządził komuś krzywdy.

A jakie Wy drodzy Czytelnicy macie sposoby na wyciąganie ciągników i maszyn z grzęzawisk?