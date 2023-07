Jak wybrać najkorzystniejszy kredyt dla rolników?

Rolnicy mają wprawdzie możliwość skorzystania ze standardowego kredytu gotówkowego. Jednakże dla tej grupy społecznej istnieją także specjalne możliwości kredytowania. Preferencyjne kredyty dla rolników dostępne w bankach współpracujących z ARiMR.

Są to specjalne kredyty, w skład których wchodzą między innymi takie opcje kredytowe jak:

kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy w rachunku inwestycyjnym.

Nawozowy, czyli kredyt obrotowy przeznaczony na zakup środków nawozowych.

Kredyt inwestycyjny,

odnawialny

czy kredyt hipoteczny.

Kredyty preferencyjne – propozycje banków

Do banków, które wyspecjalizowały się w udzielaniu kredytów rolniczych należą między innymi:

BNP Paribas Polska, oferujący kredyt Agro Ekspres, kredyt Unia+, Kredyt Agro Rzeczówka, Kredyt Agro Rzeczówka Light. Kredyt Formuła Agro czy kredyt Agro Lider.

SGB-Bank SA, który proponuje kredyt obrotowy SGB Agro. Kredyt gospodarski SGB Agro, kredyt unijny SGB. I kredyt inwestycyjny SGB Agro.

Ponadto kredyt dla rolnika posiada w propozycjach także Alior Bank, który oferuje kredyt skupowy, kredyt obrotowy Agro czy kredyty inwestycyjne Agro.

Credit Agricole Bank Polska SA, który posiada w ofercie kredyty hipoteczne na zakup gospodarstwa rolnego lub gruntów rolnych.

I Bank Ochrony Środowiska, który proponuje preferencyjne, proekologiczne kredyty inwestycyjne.

Wybór konkretnej dedykowanej oferty jest przede wszystkim związany z przeznaczeniem kredytu. Ponieważ to on jest podstawowym kryterium wyboru. Pozwala bowiem na dobór najtańszego kredytu idealnie pasującego do bieżących potrzeb.

Czym są kredyty dla rolników?

Kredyty dla rolników cechują się przede wszystkim wysoką kwotą kredytu, długim okresem spłaty oraz celowością. Przeznaczone są bowiem na finansowanie konkretnych inwestycji. Przykładowo:

kredyt hipoteczny zbliżony jest strukturą do kredytu mieszkaniowego. Jednakże zabezpieczeniem jest w tym przypadku kupowane gospodarstwo rolne lub działka rolna.

Kredyty inwestycyjne przeznaczone na działalność rolną można przeznaczyć między innymi na zakup zwierząt hodowlanych, maszyn czy modernizację gospodarstwa rolnego i infrastruktury produkcyjnej.

Kredyty hipoteczne pod zastaw gospodarstwa rolnego, które mogą stanowić rozwiązanie alternatywne dla kredytu inwestycyjnego.

Pożyczki, a także kredyt gotówkowy czy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym lub kredytowym.

I kredyt odnawialny funkcjonujący w sposób zbliżony do standardowego kredytu odnawialnego.

Zdolność kredytowa rolników

Przy określaniu zdolności kredytowej banki analizują dochody z gospodarstwa rolnego, obliczane na podstawie hektarów przeliczeniowych lub dokumentów sprzedażowych płodów rolnych. Analizie podlegają także

wysokość przyznanych dopłat.

Dochody wynikające z zeznania podatkowego, wysokości podatku rolnego, a także przewidywanej prognozy zysków.

Obecne zobowiązania widoczne w BIK i rzetelność w ich regulowaniu.

Pod uwagę brane są również dotychczasowe przychody analizowane na podstawie wyciągów bankowych za okres od 6 miesięcy do dwóch lat, w zależności od banku.

Kredyt dla rolnika — czym jest preferencyjny kredyt?

Kredyty preferencyjne przeznaczone są do określonej grupy podmiotów. W przypadku rolników kredyt preferencyjny udzielany jest z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i asygnowany na szczególnych warunkach.

Charakteryzuje się niskim oprocentowaniem, wysoką kwotą zobowiązania i bardzo długim okresem spłaty. Umożliwia także zastosowanie karencji w spłacie kapitału lub zastosowania prolongaty w spłacie części, lub całości zadłużenia, kapitału lub odsetek. Ponieważ partycypuje w nich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może pokryć część zobowiązania.

Dostępne linie kredytowe w ramach kredytów preferencyjnych.

W ramach kredytów preferencyjnych dla rolników dostępne są kredyty na finansowanie inwestycyjne w gospodarstwie rolnym w ramach:

linii PR (kredytów inwestycyjnych związanych z przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków, mięczaków, a także akcji i udziałów).

Linii RR (która dotyczy kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i rybactwie śródlądowym).

I linii, Z która odnosi się do kredytów na zakup użytków rolnych.

Kredyty dla rolników to także kredyty preferencyjne na zakup ziemi rolnej przez młodych rolników w ramach linii MRcsk, która odnosi się do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Dodatkowo w kredyty preferencyjne obejmują także linię inwestycyjną DK01 i kredyt obrotowy w ramach linii DK02. I są to kredyty dla rolników i dużych przedsiębiorstw na odtworzenie środków trwałych i wznowienie produkcji.

Również linia KO udostępnia kredyt obrotowy, który jest kredytem nieoprocentowanym.

Ponadto w obecnym 2023 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o udostępnieniu kredytów z linii UP na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych.

Jaki wybrać najkorzystniejszy kredyt dla rolnika?

Wybór propozycji kredytowej, jak i samej instytucji bankowej nie należy do prostych i wymaga szczegółowej analizy poszczególnych ofert. Nie ma bowiem jednoznacznych sugestii wskazujących na konkretną ofertę danego banku.

Wiele zależy bowiem od parametrów danego kredytu, zwłaszcza od celu jego przeznaczenia. Do istotnych wskaźników należą także okres spłaty, możliwość uzyskania wysokiej kwoty kredytu, opcja zastosowania karencji, a także zabezpieczenie kredytu.

Kredyty dla rolników – szczegółowa analiza podstawowym kryterium wyboru oferty

Kredyty dla rolników oferują wiele możliwości, z których każda ma zalety i wady. Warto zatem porównać oferty poszczególnych banków, ponieważ różnią się one między innymi wysokością oprocentowania, wymaganiami czy okresem spłaty.

Narzucają zatem konieczność szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o wyborze. Pomocne w podjęciu werdyktu są bezsprzecznie informacje o kredytach dla rolników zawarte na stronie czerwona-skarbonka.pl.

Adnotacje tam dostępne zawierają bowiem multum informacji dotyczących wielu możliwych opcji kredytowych, a także wskazówek związanych z warunkami ich udzielania.

Na co można przeznaczyć kredyt dla rolnika?

Rodzaj kredytu dla rolnika wiąże się ściśle z celem jego przeznaczenia. Pożyczka dla rolników, kredyt obrotowy czy inny kredyt rolniczy może służyć do sfinansowania zakupu nowych lub używanych maszyn i urządzeń do hodowli, ciągników i kombajnów. Zakup środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego. Maszyn do sadzenia i uprawy siewu czy zbioru płodów. Kredyt dla rolnika można też wykorzystać na sfinansowanie bezwarunkowych usług w gospodarstwie rolnym.

Kredyty rolnicze. Inne formy kredytowania

Gotówkę z kredytu hipotecznego można natomiast przeznaczyć na realizację konkretnej inwestycji, jaką jest zakup ziemi lub innych nieruchomości rolnych. Budowa lub modernizacja budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także refinansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych zaciągniętych na przełomie ostatnich 6 miesięcy.

Ponadto dla rolników jest też dostępny kredyt gotówkowy, który można przeznaczyć na dowolny cel.

Jak długo czeka się na udzielenie kredytu?

Czas oczekiwania na decyzję kredytową zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi: rodzaj kredytu. Wysokość wnioskowanej kwoty kredytu, a także fakt czy jest to bank, w którym jest już prowadzony rachunek, czy bank obcy.

Jednakże w przypadku kredytów gotówkowych czas weryfikacji wniosku jest znacznie krótszy niż w przypadku kredytu inwestycyjnego czy hipotecznego. Wiąże się to między innymi z ilością wymaganych do weryfikacji dokumentów, a także sprawnym ich dostarczeniem.

Kredyty dla rolników. Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju kredytu banki wymagają oprócz wypełnionego formularza wniosku kredytowego, przedłożenia w przypadku rolników nieprowadzących działalności gospodarczej dowodu osobistego. I w przypadku rolników, którzy mają zarejestrowaną rolniczą działalność gospodarczą dowodu osobistego i dokumentów rejestrowych firmy.

Ponadto do niezbędnych dokumentów należą również:

tytuł prawny do gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie z gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego,

wyciąg z rachunku bankowego.

Nakaz płatniczy podatku rolnego,

zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu w opłacie składek.

I w przypadku wnioskowania o kredyt rolniczy zabezpieczony hipoteką akt notarialny nieruchomości

oraz dokumenty poświadczające jakość gruntów i wycenę dotyczącą wartości nieruchomości rolnych.

Ponadto niektóre banki wymagają dostarczenia z ARiMR decyzji o przyznaniu dopłat.

To ile czeka się na kredyt gotówkowy? Kredyty gotówkowe należą do grupy kredytów, przy których najszybciej otrzymuje się decyzję kredytową. W zależności od instytucji bankowej czas ten wynosi od kilku minut do kilku dni. Choć zdarzają się banki, w których okres wydania decyzji kredytowej może liczyć nawet do 30 dni.

Kredyt dla rolnika – o czym pamiętać?

W celu uzyskania kredytu dla rolnika należy uzyskiwać stały dochód z działalności rolniczej. Mieć zdolność kredytową optymalną dla wnioskowanej kwoty kredytu i okresu spłaty. I przede wszystkim posiadać dobrą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.

Należy również pamiętać o wymogu posiadania odpowiednio długiego stażu w prowadzeniu działalności rolniczej, który w zależności od banku wynosi od 6 nawet do 24 miesięcy. I w niektórych przypadkach konieczności przedstawiania prognoz finansowych.

Warto również pamiętać, że rolnicy mogą oczywiście korzystać z różnych ogólnodostępnych form kredytowania. Jednakże kredyty preferencyjne są warte szczególnej uwagi. Głównie z uwagi na fakt, że są one z dopłatami i mają wyjątkowo niskie oprocentowania.

Artykuł sponsorowany Czerwona-skarbonka.pl