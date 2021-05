Jak w obecnych warunkach poprawić kondycję zbóż?

Po zimnej wiośnie wiele ozimin jest wyraźnie osłabionych i tym samym w większym stopniu narażonych na działanie czynników stresowych, takich jak choroby grzybowe czy bakteryjne oraz szkodniki. W celu zwiększenia ogólnej kondycji roślin należy więc zadbać o ich prawidłowe odżywienie mineralne, w tym dostarczenie roślinom niezbędnych mikroelementów.

Pierwiastki te uczestniczą w wielu procesach metabolicznych, biorąc udział w procesie fotosyntezy i przemianach związków azotowych. Zwiększają efektywność wykorzystania przez rośliny makroskładników oraz podnoszą odporność roślin na czynniki stresowe.

W uprawie zbóż istotne znaczenie odgrywa miedź, mangan i cynk, przy czym pszenica należy do zbóż charakteryzujących się szczególną wrażliwością na niedobór miedzi. Pierwiastek ten zwiększa efektywność wykorzystania azotu przez rośliny oraz odporność na ataki ze strony patogenów, a także wpływa na przemieszczanie się azotu z liści i źdźbeł do ziarniaków. Optymalne zaopatrzenie w miedź jest szczególnie ważne w okresie od początku strzelania w źdźbło aż do okresu kwitnienia, kiedy to przypada faza krytyczna akumulacji tego pierwiastka w zbożach. Dokarmianie dolistne zbóż miedzią przeprowadzone na początku strzelania w źdźbło poprawia efektywność przemieszczania się azotu ze słomy do ziarna, a tym samym zwiększa nagromadzenie azotu w plonie użytkowym.

Aplikacja manganu do początku fazy strzelania w źdźbło chroni rośliny przed patogenami, między innymi nadając odporność mechaniczną tkankom roślinnym czy też wykazując toksyczne działanie na patogeny, które pojawiają się na powierzchni korzeni roślin. Dodatkowo pierwiastek ten zwiększa produkcję białka w ziarnie pszenicy.

Duże znaczenie w zwiększeniu odporności zbóż na niską temperaturę, choroby czy suszę odgrywa cynk. Pierwiastek ten poprawia ogólną kondycję roślin i ich wzrost, zwiększa produkcję aminokwasu niezbędnego do tworzenia auksyn, reguluje gospodarkę azotową i węglowodanową oraz korzystnie wpływa na kumulację azotu białkowego w ziarnie i skład aminokwasowy białek. Bierze również udział w metabolizmie cukrów oraz związków fosforowych.