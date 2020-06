Jak uzyskać idealny kształt i czysty pokos? Porady dotyczące zgrabiania

Susza w pierwszych miesiącach wiosny miała znaczący wpływ na mniejszą ilość obecnie zbieranej paszy. W takiej sytuacji hodowcom zależy, aby zebrać pasze najwyższej jakości. Ustawienie wysokości roboczej karuzel, lekko ukośna pozycja wirników, odpowiedni sposób kopiowania terenu – to tylko kilka czynników, które wpływają na idealne uformowanie pokosu pozbawionego zanieczyszczeń. W jaki sposób ustawić zgrabiarkę, aby zebrać czystą paszę?

Kiedy na polu zaczynamy układać pokosy, oznacza to, że jesteśmy już na półmetku zielonych żniw. W przenośni każdy pokos wyznacza kierunek zbioru. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby pokosy były równo ułożone z odpowiednim kształtem, który w swoim przekroju ma trapez.

– Pokos powinien być możliwie szeroko ułożony, jego maksymalną szerokość określa podbieracz maszyny, którą będziemy zbierali paszę np. prasa, przyczepa samozbierająca lub sieczkarnia samojezdna. Nie powinniśmy dopuścić, aby zgrabiany materiał był zwinięty i tworzył tzw. warkocze. Tego typu poskręcany pokos w dużej mierze powoduje nierówne pobieranie materiału, przez co np. prasa nie jest równo obciążana i dochodzi do zatorów – mówi Paweł Baurycza z CLAAS Polska.

W zależności od konstrukcji zgrabiarki, czyli ilości karuzel, ułożenie wzorowego pokosu może różnić się poziomem trudności. Wśród zgrabiarek rozróżniamy jednokaruzelowe zawieszane lub ciągane, zgrabiarki dwukaruzelowe z odkładaniem bocznym lub centralnym oraz zgrabiarki wielkopowierzchniowe czterokaruzelowe. Co istotne zgrabiarki z centralnym odkładaniem z reguły tworzą lepszy kształt pokosu.

W przypadku karuzel z odkładaniem bocznym jesteśmy w stanie poprzez dograbianie pokosu, zebrać materiał z większej powierzchni. Dodatkowo maszyny z dwoma karuzelami i bocznym odkładaniem, mogą ułożyć dwa pojedyncze pokosy. Jak zauważa ekspert, rozwiązanie to ułatwi zbiór użytków zielonych, w przypadku, gdy jest bardzo dużo materiału, a zbiór odbywa się np. prasą.

Czynniki wpływające na zbiór i kształt pokosu

Idealny kształt oraz czysty zbiór pokosu zależny jest od wielu czynników. Pierwszym z nich jest kwestia ustawienia karuzeli zgrabiarki. – Lekko ukośna pozycja wirników, poprzecznie do kierunku jazdy, służy do formowania dokładnego zbioru materiału i czystych pokosów. Ustawienie to realizowane jest przez regulację kół kopiujących podwozia karuzeli zgrabiarki. Za pomocą różnych otworów na podwoziu jesteśmy w stanie ustawić koła kopiujące w kilku wysokościach – tłumaczy Paweł Baurycza.

Rozpoczynając proces zgrabiania, należy pamiętać zawsze o ustawieniu wysokości roboczej karuzel. W trakcie tej czynności należy kierować się czystością zbioru. Palce grabiące karuzeli, powinniśmy obniżać tak długo, aż za zgrabiarką pozostanie czysty obraz zbioru – bez strat. Ustawienie wysokości roboczej regulujemy mechanicznie za pomocą dźwigni lub hydraulicznie z kabiny ciągnika.

Czysty zbiór materiału to także sposób kopiowania terenu. Zgrabiarki wyposażone są w szerokie podwozia, które prowadzą karuzele równolegle do podłoża. Szczególnym elementem ich konstrukcji jest samo zawieszenie karuzeli, tzw. zawieszenie Cardana, które zapewnia zakres kopiowania terenu 3D. Operator musi pamiętać o włączeniu wolnego spływu w trakcie zgrabiania na zaworze odpowiedzialnym za podnoszenie lub opuszczenie karuzeli zgrabiarki.

Zastosowanie powyższych rozwiązań sprawi, że pokos będzie ułożony w sposób równy i z odpowiednim kształtem. Dodać należy, że nowoczesne zgrabiarki charakteryzują się rozwiązaniami zapewniającymi wysoką jakoś zgrabiania przy występowaniu jak najmniejszych strat. Połączenie dobrej maszyny i odpowiednich ustawień sprawi, że zebrana pasza będzie wolna od zanieczyszczeń.

Informacja prasowa: CLAAS Polska