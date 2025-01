Jak utrzymać opłacalność gospodarstwa rolnego? Rolnicy mówią w co warto inwestować, czego oczekują, co ich stresuje

Inwestycje są niezbędne, by gospodarstwa rolne rozwijały się i zapewniały dochód. ARMiR zapytało rolników w co inwestować, aby utrzymać opłacalność prowadzonego gospodarstwa.

Zdaniem rolników, którzy wzięli udział w badaniu “Polska wieś i rolnictwo”, do najważniejszych inwestycji przeprowadzanych przez nich w ciągu najbliższych 5 lat należą:

inwestycje w nowe maszyny rolnicze – 56,8 proc.,

remont posiadanych maszyn – 49,1 proc.,

zakup ziemi – 48,6 proc.,

wybudowanie lub rozbudowa istniejących budynków gospodarczych – 46,5 proc.,

remont budynków gospodarczych, w tym wymiana pokrycia dachowego – 42,2 proc.,

inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej lub odnawialne źródła energii – 43,2 proc.

Według rolników, przeznaczenie pieniędzy na te cele sprawi, że ich gospodarstwa będą w stanie zapewnić utrzymanie rodziny.

Co najbardziej stresuje rolników?

Każdy, kto pracuje na roli, nie ma wątpliwości, że zajęcie to bywa stresujące. Wzięto to pod uwagę również w badaniu “Polska wieś i rolnictwo”, zadając ankietowanym pytanie o to, co ich zdaniem jest głównym powodem stresu w gospodarstwie rolnym. Odpowiedzi udzielały osoby kierujące gospodarstwami. Wynika z nich, że dla rolników najbardziej stresujące są: niepewność gospodarcza – 64,6 proc., a także liczne obowiązki i prace do wykonania w gospodarstwie rolnym – 50,5 proc.

Kierunek zmian

Zmiany pozwalają iść naprzód. Rolnicy to dostrzegają i przychylnym okiem patrzą na zmiany w swojej branży. Z zebranych danych wynika, że za najpotrzebniejsze gospodarze uznają:

ograniczenie biurokracji w rolnictwie – 64,2 proc.,

rezygnację z obowiązkowego ugorowania – 58,5 proc.,

ograniczenie liczby kontroli w gospodarstwie – 54,5 proc.

Rolnicy sami także wprowadzają innowacje w swoich gospodarstwach. 40,3 proc. ankietowanych przyznało, że w ostatnich pięciu latach na terenie ich gospodarstwa rolnego zostały wprowadzone zmiany, które miały na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.

Badanie “Polska wieś i rolnictwo”

Badanie “Polska wieś i rolnictwo” przeprowadzane jest corocznie od 2003 roku. Jego celem jest poznanie opinii na temat zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarach wiejskich i w rolnictwie oraz instytucji pracujących na ich rzecz. Dane zbierano w okresie lipiec–sierpień 2024 za pomocą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. W badaniu wzięło udział 2 511 ankietowanych, zamieszkałych na wsi i w miastach.

źródło: badanie “Polska wieś i rolnictwo”