Jak usprawnić stary ciągnik?

Ciągnik rolniczy jest praktycznie najważniejszą maszyną w każdym gospodarstwie, często służy długie lata. Wraz z biegiem czasu rolnik rozwijający się potrzebuję zwiększyć efektywność maszyn poprzez ich wymianę lub modernizacje. Modernizacja i ulepszenie używanego ciągnika rolniczego może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, oszczędność paliwa, poprawa komfortu operatora.

Montaż przedniego TUZ-a

Często rolnicy na własną rękę dorabiają przedni układ trójpunktowego zawieszenia w celu zwiększenia uniwersalności ciągnika i możliwości zaczepienia maszyn z przodu. Jest to również dobra alternatywa by dociążyć ciągnik obciążnikiem wtedy gdy ma takie zapotrzebowanie np. podczas pracy z ciężką maszyną, lub w przypadku trudnych warunków polowych. Przy przeróbkach tego typu najlepiej skorzystać z usług firm doświadczonych w tym temacie, ponieważ bez odpowiedniego dostosowania tuza do ciągnika i odpowiedniej wytrzymałości użytych materiałów, modyfikacja może spowodować więcej szkód niż korzyści.

Dociążenie ciągnika

Warto dociążyć ciągnik by polepszyć trakcję i stabilność w czasie pracy. Najprostszym i najtańszym sposobem jest napełnienie kół wodą lub płynem, który nie zamarznie w ujemnych temperaturach. Najłatwiej napełnić metodą grawitacyjną, należy się tylko wyposażyć w specjalny adapter do napełniania kół, który jednocześnie będzie odpowietrzał koło podczas napełniania wodą.

Koszt takiego adaptera nie powinien przekroczyć 200 zł. Należy również pamiętać, by przy napełnianiu ogumienia wodą czy innym płynem zostawić przynajmniej 25% powietrza, ponieważ podczas pracy opony się mogą nagrzewać co spowoduje wzrost ciśnienia, a to niesie ryzyko uszkodzenia opony. Kolejnym sposobem jest dorobienie obciążników większych niż oryginalne. Przy dociążaniu ciągnika należy zachować rozsądek i sprawdzić parametry ciągnika takie jak: dopuszczalną masę całkowitą maszyny oraz dopuszczalne obciążenie przedniej i tylnej osi.

Instalacja systemów rolnictwa precyzyjnego

Instalacja systemu GPS dla ciągnika to przede wszystkim polepszenie precyzji pracy, co przyczyni się do oszczędności zasobów i lepszej jakości upraw oraz polepszeniu komfortu operatora. Parę lat temu montaż GPS był dosyć drogim wydatkiem, jednak popularyzacja sprawiła, że systemy dosyć mocno staniały i nie jest to już taki duży wydatek. Aby poprawić komfort operatora można zainstalować ergonomiczny fotel lub klimatyzacje. Poprawa warunków pracy operatora wpływa na jego wydajność, koncentrację i ogólne zadowolenie z pracy.

Zwiększenie mocy silnika

W starszych konstrukcjach ciągników zwiększenie mocy ciągnika mogła być tylko zrealizowane poprzez montaż turbiny lub wymianę turbiny na większą jeśli ciągnik ją posiadał. Jednak jest to dosyć mocna ingerencja w układ napędowy i najczęściej wymagała wiele przeróbek silnika, co nie zawsze jest opłacalne. W nowszych konstrukcjach można zgłosić się do firm, które profesjonalnie się zajmują takimi modyfikacjami i najczęściej polega ona na modyfikowaniu układu zasilania paliwem za pomocą programu.

Zwiększenie efektywności zaczepiania maszyn do ciągnika

Warto ten proces przyśpieszyć, jeśli często ciągnik musi współpracować z inną maszyną. Warto wyposażyć się multizłącze hydrauliczne. Rozwiązanie idealnie się spisuje gdy trzeba połączyć jednocześnie kilka przewodów hydraulicznych do ciągnika oraz móc blokować oraz odblokować je za pomocą jednego chwytu. Jeśli ciągnik nie posiada ramion układu TUZ kategorii II, to również warto zakupić końcówki do wspawania kategorii II (haki z kulami).

Montaż ładowacza czołowego

Jedna z najchętniej wybieranych metod polepszenia efektywności i uniwersalności ciągnika, ponieważ ciągnik może pracować jako „ładowarka” oraz dalej jako ciągnik rolniczy, bez demontażu ładowacza. Jeśli montaż odbywa się na dosyć przestarzałym ciągniku, to należy często wziąć pod uwagę dodatkowe modernizacje takie jak montaż wspomagania układu kierowniczego, wymiana przednich opon na szersze, jeśli ciągnik nie ma przedniego napędu. Dodatkowo ciągnik może wymagać zwiększenia wydajności hydrauliki w zależności od modelu oraz dociążenia tylnej osi. Przy tej modernizacji warto dołożyć dodatkowe oświetlenie w celu polepszenia widoczności.

Michał Ośko